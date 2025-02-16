НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

облачно, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 748мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Сколько стоят квартиры
Необычные особняки
Как отдохнуть зимой по-русски
Какое мясо самое вредное
70-летняя фанатка BTS
Кто такой «Сигма-бой»
Не записаться к врачу
Лотерейный эксперимент
Работа эксклюзив «Почему бы и нет»: красавчик из российской глубинки мечтал быть поваром и учителем, но стал фотомоделью и уехал в Индонезию

«Почему бы и нет»: красавчик из российской глубинки мечтал быть поваром и учителем, но стал фотомоделью и уехал в Индонезию

Демиду Овчинникову 22 года, и он хочет повидать мир

293
4 комментария
Демид Овчинников живет в Индонезии с 19 декабря 2024 года | Источник: Демид Овчинников / личный архивДемид Овчинников живет в Индонезии с 19 декабря 2024 года | Источник: Демид Овчинников / личный архив

Демид Овчинников живет в Индонезии с 19 декабря 2024 года

Источник:

Он мог стать поваром или учителем истории, а в итоге рекламирует одежду и косметику в чужой стране. 22-летний Демид Овчинников из Кургана. Он уехал в Индонезию и стал там моделью по имени Эмиль. Красавчик рассказал 45.RU, как попал в Джакарту, что больше всего поразило в Юго-Восточной Азии и к чему пока не может привыкнуть, а также расписал свои модельные будни.

Демид учился в гимназии. С детства мечтал стать поваром, а затем видеомонтажером. В старших классах увлекся историей и обществознанием и поступил в Курганский государственный университет. Получает педагогическое образование с двумя профилями подготовки: история и обществознание.

— Еще с 2020 года поступало много предложений, чтобы пройти кастинг. Я довольно снисходительно к ним относился, но в 2023 году решился, руководствуясь фразой «Почему бы и нет», и поступил в местное отделение модельной школы Sigma. Мы разбирали все основные дисциплины: фото- и видеопозирование, актерское мастерство, психологию, этику, подиум и визаж. Было даже занятие по вогу (Vogue — танцевальный стиль с элементами модельных поз и подиумной походки). Была дисциплина, связанная с ведением соцсетей, то есть как бы самореклама, — рассказывает Демид Овчинников.

Демид Овчинников (Emil) родился 28 октября 2002 года в Кургане. Рост: 185 см. Размер одежды: М. Размер обуви: 45.

Молодой человек прошел кастинг на Sochi Fashion Week.

— Нас было семь парней, кто-то из Ростова-на-Дону, кто-то из Самары и Екатеринбурга. Вот этой бандой мы заявлялись на кастинги, на бэкстейдж, где присутствовали все модели, визажисты, режиссеры, волонтеры. Заходили семь парней в черном, как настоящий бойз-бенд. Впечатляющее зрелище! — вспоминает Демид.

В июне 2024 года удалось найти материнское агентство — Leyba Models (Санкт-Петербург). В следующем месяце Демид заключил с ним контракт.

Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
+11
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив

— Мы долго искали работу, и поступило предложение из Индонезии. Я сказал опять же эту фразу «Почему бы и нет», и вот я здесь. Прилетел в Джакарту 19 декабря. Контракт подписан с агентством Boss Models. Обычно контракт рассчитан на срок от 4 до 6 месяцев. Фотосессии — основная наша работа. Модные показы бывают редко — раз в месяц-два (исключения — недели мод). Здесь большой объем работы, в особенности для девушек-моделей. У моей коллеги было 20 заказов за месяц. Зарплата идет наравне с Египтом, но выше, чем в Таиланде и Индии. У меня в команде восемь девчонок-моделей, и я один парень. В другом модельном агентстве 11 девчонок-моделей и ни одного парня, — сообщает Демид.

Первое время у россиянина было не так много работы — одна-две фотосессии в неделю. После того, как распиарили букеры, — 3–4 в неделю. Фотосессия длится 4, 6 или 8 часов. За переработки, которые в порядке вещей, доплачивают. По контракту раскрывать конкретные расценки запрещено, но, по словам модели, «платят достаточно».

Демид Овчинников стал фотомоделью в 21 год

Источник:

В свободное время Демид занимается спортом, читает книги, изучает что-то новое, например, позировки и нейросети, с друзьями ходит в кафе, рестораны и бильярд. Первые пару недель активно исследовал окрестности. Больше всего впечатлило дорожное движение.

— Это необъяснимое явление. Люди ездят как, где и когда хотят. Здесь нет привычных для нас правил дорожного движения. Нет светофоров для пешеходов и тротуаров, движение просто по наитию. Захотел — поехал. По тротуару, поребрику, по встречке, — рассказывает Демид Овчинников.

В Индонезии, по его словам, «вечная жара, вечное лето»: +32…+35 градусов.

— Очень душно и влажно. Кондиционер работает 24/7, но дует словно легкий ветерок. Жарко настолько, что принимать душ вечером не имеет никакого смысла. Постельное белье от пота становится желтым, — замечает Демид.

Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
+18
Индонезийские рупии | Источник: Демид Овчинников / личный архивИндонезийские рупии | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Местный фастфуд. Вкусно и сытно за 250 рублей + налог | Источник: Демид Овчинников / личный архивМестный фастфуд. Вкусно и сытно за 250 рублей + налог | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Перекус на работе: рис, фритюрная курочка и сладкий зелёный чай в коробочке | Источник: Демид Овчинников / личный архивПерекус на работе: рис, фритюрная курочка и сладкий зелёный чай в коробочке | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Сухой завтрак: без скидки&nbsp;— 300 рублей, со скидкой&nbsp;— 210 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архивСухой завтрак: без скидки&nbsp;— 300 рублей, со скидкой&nbsp;— 210 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Молоко&nbsp;— 190 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архивМолоко&nbsp;— 190 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Кухня и открывающийся с неё вид | Источник: Демид Овчинников / личный архивКухня и открывающийся с неё вид | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Цены на бензин: 92-79 рублей; 95-85 рублей; дизель&nbsp;— 89 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архивЦены на бензин: 92-79 рублей; 95-85 рублей; дизель&nbsp;— 89 рублей | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Задний двор модельного дома | Источник: Демид Овчинников / личный архивЗадний двор модельного дома | Источник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив

Что касается местной кухни, то практически всё острое. На гарнир предлагают рис или лапшу («другого не дано»). Привычного хлеба нет, вместо него — нечто сладкое, которое со временем не портится. Вся выпечка жирная.

— Из вкусного можно выделить некоторую уличную еду — в длинный лист какого-то растения накладывают рис, по центру — курицу, лук и какие-то специи, закрывают вторым пластом риса, заворачивают и на гриль. Это действительно вкусно. Судьба модели заключается в том, что ты на постоянной диете: либо на наборе массы, либо на сбрасывании лишнего веса. Увлекаться кулинарными изысками не позволяет работа, — отмечает Демид.

Самые любимые блюда — те, что готовила мама, в особенности мясо по-французски, пирог из песочного теста с малиной и сметаной, печенье «ушки». Родные, кстати, не были против модельной карьеры.

— Мама произнесла ободряющую фразу: «Когда, если не сейчас, и кто, если не ты». Это может звучать пафосно, но в тот момент меня это очень зарядило, придало уверенности. Я получал только слова поддержки. Безусловно, была критика, но по каким-то техническим моментам: что я проецирую как модель, какие эмоции показываю, как веду себя в кадре, — отмечает Демид.

В Индонезии его часто спрашивают, какой он национальности, откуда родом.

— Я не знаю на 100 процентов, честно. Но считаю, что каждый человек уникален, у каждого есть изюминка, и это нужно принять и полюбить. У меня родинки на лице. Я сразу такой: «О! Изюминки. Особенность». Комплексов не было. Может быть, по телосложению, но этот вопрос уже давно решен: диета, зал — вперед! — признается Демид.

По его словам, в Корее, например, востребован типаж «сладких, няшных, мимимишных мальчиков».

— В Японии работу модели парням найти тяжело, а для девушек есть стандарт, что они должны быть как спички. В Китае большая конкуренция, и абсолютно разные типажи. Там ценят больше за профессионализм, портфолио, навыки. Самый конкурентный рынок — естественно, Европа. Там можно встретить абсолютно любые типажи, любую внешность, любые национальность и расу. Там максимальный колорит. Зависимость от внешности в Китае составляет 60–70 процентов, в Европе — менее 50-ти процентов, там важны опыт, навыки, рекомендации и отзывы, — рассказывает Демид.

Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив
+1
Источник: Демид Овчинников / личный архивИсточник: Демид Овчинников / личный архив

Иногда фотосессии проходят не в столице, а в других городах Индонезии, в том числе на Бали. Как отмечает модель, «агентство не предоставляет тебе того, от чего хочется отказываться». Откровенные съемки только по желанию, в этом плане всё демократично.

Карьера модели длится, как правило, до 28–31 года, начиная с 13–14 лет. Демид пришел в эту профессию в 21 год.

— Хочется стать профессионалом, ремесленником в этой сфере. Цели: всё дальше и дальше, всё лучше и лучше. Хочется посмотреть мир, попробовать как можно больше видов деятельности, пощупать, потрогать, поучиться, получить опыт в разных сферах. Не бойтесь ступать туда, куда ни разу не ступали, потому что не знаете наверняка, стрельнет или нет, получится или нет. Пробуйте, старайтесь, и всё получится! — считает Демид.

ПО ТЕМЕ
Фотомодель Мода Демид Овчинников Индонезия Фотосессия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
и долг власти не отдал и жить будет в раю
Гость
1 час
И в каком месте он красавчик… Просто аффтору нужон мужик и будет счастье
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление