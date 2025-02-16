«Почему бы и нет»: красавчик из российской глубинки мечтал быть поваром и учителем, но стал фотомоделью и уехал в Индонезию

Демид Овчинников живет в Индонезии с 19 декабря 2024 года Источник: Демид Овчинников / личный архив











Он мог стать поваром или учителем истории, а в итоге рекламирует одежду и косметику в чужой стране. 22-летний Демид Овчинников из Кургана. Он уехал в Индонезию и стал там моделью по имени Эмиль. Красавчик рассказал 45.RU, как попал в Джакарту, что больше всего поразило в Юго-Восточной Азии и к чему пока не может привыкнуть, а также расписал свои модельные будни.

Демид учился в гимназии. С детства мечтал стать поваром, а затем видеомонтажером. В старших классах увлекся историей и обществознанием и поступил в Курганский государственный университет. Получает педагогическое образование с двумя профилями подготовки: история и обществознание.

— Еще с 2020 года поступало много предложений, чтобы пройти кастинг. Я довольно снисходительно к ним относился, но в 2023 году решился, руководствуясь фразой «Почему бы и нет», и поступил в местное отделение модельной школы Sigma. Мы разбирали все основные дисциплины: фото- и видеопозирование, актерское мастерство, психологию, этику, подиум и визаж. Было даже занятие по вогу (Vogue — танцевальный стиль с элементами модельных поз и подиумной походки). Была дисциплина, связанная с ведением соцсетей, то есть как бы самореклама, — рассказывает Демид Овчинников.

Демид Овчинников (Emil) родился 28 октября 2002 года в Кургане. Рост: 185 см. Размер одежды: М. Размер обуви: 45.

Молодой человек прошел кастинг на Sochi Fashion Week.

— Нас было семь парней, кто-то из Ростова-на-Дону, кто-то из Самары и Екатеринбурга. Вот этой бандой мы заявлялись на кастинги, на бэкстейдж, где присутствовали все модели, визажисты, режиссеры, волонтеры. Заходили семь парней в черном, как настоящий бойз-бенд. Впечатляющее зрелище! — вспоминает Демид.

В июне 2024 года удалось найти материнское агентство — Leyba Models (Санкт-Петербург). В следующем месяце Демид заключил с ним контракт.

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— Мы долго искали работу, и поступило предложение из Индонезии. Я сказал опять же эту фразу «Почему бы и нет», и вот я здесь. Прилетел в Джакарту 19 декабря. Контракт подписан с агентством Boss Models. Обычно контракт рассчитан на срок от 4 до 6 месяцев. Фотосессии — основная наша работа. Модные показы бывают редко — раз в месяц-два (исключения — недели мод). Здесь большой объем работы, в особенности для девушек-моделей. У моей коллеги было 20 заказов за месяц. Зарплата идет наравне с Египтом, но выше, чем в Таиланде и Индии. У меня в команде восемь девчонок-моделей, и я один парень. В другом модельном агентстве 11 девчонок-моделей и ни одного парня, — сообщает Демид.

Первое время у россиянина было не так много работы — одна-две фотосессии в неделю. После того, как распиарили букеры, — 3–4 в неделю. Фотосессия длится 4, 6 или 8 часов. За переработки, которые в порядке вещей, доплачивают. По контракту раскрывать конкретные расценки запрещено, но, по словам модели, «платят достаточно».

Демид Овчинников стал фотомоделью в 21 год Источник: Демид Овчинников, Надежда Тихомирова, Александра Тонку / 45.RU

В свободное время Демид занимается спортом, читает книги, изучает что-то новое, например, позировки и нейросети, с друзьями ходит в кафе, рестораны и бильярд. Первые пару недель активно исследовал окрестности. Больше всего впечатлило дорожное движение.

— Это необъяснимое явление. Люди ездят как, где и когда хотят. Здесь нет привычных для нас правил дорожного движения. Нет светофоров для пешеходов и тротуаров, движение просто по наитию. Захотел — поехал. По тротуару, поребрику, по встречке, — рассказывает Демид Овчинников.

В Индонезии, по его словам, «вечная жара, вечное лето»: +32…+35 градусов.

— Очень душно и влажно. Кондиционер работает 24/7, но дует словно легкий ветерок. Жарко настолько, что принимать душ вечером не имеет никакого смысла. Постельное белье от пота становится желтым, — замечает Демид.

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Что касается местной кухни, то практически всё острое. На гарнир предлагают рис или лапшу («другого не дано»). Привычного хлеба нет, вместо него — нечто сладкое, которое со временем не портится. Вся выпечка жирная.

— Из вкусного можно выделить некоторую уличную еду — в длинный лист какого-то растения накладывают рис, по центру — курицу, лук и какие-то специи, закрывают вторым пластом риса, заворачивают и на гриль. Это действительно вкусно. Судьба модели заключается в том, что ты на постоянной диете: либо на наборе массы, либо на сбрасывании лишнего веса. Увлекаться кулинарными изысками не позволяет работа, — отмечает Демид.

Самые любимые блюда — те, что готовила мама, в особенности мясо по-французски, пирог из песочного теста с малиной и сметаной, печенье «ушки». Родные, кстати, не были против модельной карьеры.

— Мама произнесла ободряющую фразу: «Когда, если не сейчас, и кто, если не ты». Это может звучать пафосно, но в тот момент меня это очень зарядило, придало уверенности. Я получал только слова поддержки. Безусловно, была критика, но по каким-то техническим моментам: что я проецирую как модель, какие эмоции показываю, как веду себя в кадре, — отмечает Демид.

В Индонезии его часто спрашивают, какой он национальности, откуда родом.

— Я не знаю на 100 процентов, честно. Но считаю, что каждый человек уникален, у каждого есть изюминка, и это нужно принять и полюбить. У меня родинки на лице. Я сразу такой: «О! Изюминки. Особенность». Комплексов не было. Может быть, по телосложению, но этот вопрос уже давно решен: диета, зал — вперед! — признается Демид.

По его словам, в Корее, например, востребован типаж «сладких, няшных, мимимишных мальчиков».

— В Японии работу модели парням найти тяжело, а для девушек есть стандарт, что они должны быть как спички. В Китае большая конкуренция, и абсолютно разные типажи. Там ценят больше за профессионализм, портфолио, навыки. Самый конкурентный рынок — естественно, Европа. Там можно встретить абсолютно любые типажи, любую внешность, любые национальность и расу. Там максимальный колорит. Зависимость от внешности в Китае составляет 60–70 процентов, в Европе — менее 50-ти процентов, там важны опыт, навыки, рекомендации и отзывы, — рассказывает Демид.

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Иногда фотосессии проходят не в столице, а в других городах Индонезии, в том числе на Бали. Как отмечает модель, «агентство не предоставляет тебе того, от чего хочется отказываться». Откровенные съемки только по желанию, в этом плане всё демократично.

Карьера модели длится, как правило, до 28–31 года, начиная с 13–14 лет. Демид пришел в эту профессию в 21 год.