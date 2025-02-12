«Слушаю и выпадаю в осадок — это хит!»: почтальон написал сотни стихов — нейросеть превращает их в песни

Поэт и почтальон Геннадий Свистунов вдохновляется любовной лирикой и городской романтикой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Геннадию Свистунову из Новосибирска 65 лет. И около 50 из них он посвятил поэзии. Сейчас он на пенсии, работает почтальоном. Его территория — центр Новосибирска, где среди адресатов не только жилые дома, но и Оперный театр и Архитектурная академия. В творчестве Геннадий Владимирович вдохновляется городской романтикой, природой. Он пробовал разные жанры, но считает себя лириком. Недавно сибиряк выпустил небольшой поэтический сборник, а также создал музыкальный трек на свои стихи с помощью нейросети. О творческом и профессиональном пути поэт и почтальон рассказал нашему коллеге из NGS.RU Сергею Уланову.

«Хожу вокруг Оперного кругами»

Каждый день почтальон Геннадий Свистунов ходит в центре города и доставляет килограммы почты Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Геннадий Владимирович Свистунов — человек вдохновляющийся, это сразу видно. Он легко включился в творческий процесс во время съемки интервью. И о работе, и о поэзии говорит с азартом. Мы встретились в почтовом отделении в начале рабочего дня. Геннадий Владимирович готовится к выходу на маршрут, собирает корреспонденцию.

Рассказывает: за свою жизнь работал по разным специальностям — экскурсоводом, журналистом, преподавателем, методистом в музее, рекламщиком на телевидении. Сейчас он на пенсии и разносит письма уже около двух с половиной лет. У Геннадия есть семья — супруга и взрослый сын, который живет в Белоруссии.

Геннадий Свистунов разносит корреспонденцию в вузы, театры… Источник: Антон Дигаев / NGS.RU …и жилые дома в центре Новосибирска Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

— Я работаю в самой деловой части города, где площадь Ленина. В радиусе 300 метров находятся все основные бизнес-центры. Хожу вокруг Оперного театра кругами. В мою сумку входит до 10 килограммов корреспонденции. Первый километр тяжело, но когда по пути ты сбрасываешь 2−3 килограмма почты, то становится гораздо легче. Конечно, не каждый день 8−9 килограммов бывает. Это по понедельникам обычно такой вес, — рассказывает о работе Геннадий Свистунов.

Почтальон хорошо знает родной Новосибирск — не только его центральную часть. И в своих стихах вдохновляется улицами, людьми, природой. Буквально как писали классики русского рэпа — посвящает строки этому городу, его центру… Во время маршрута по адресатам заходим в Архитектурную академию. Сюда Геннадий Владимирович доставляет иностранные журналы, следующая точка — Оперный театр: оставляем здесь деловую корреспонденцию.

Саундтрек к этому видео — песня на стихи Геннадия Свистунова, созданная искусственным интеллектом Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Геннадий Владимирович ходит уверенно и быстро, когда-то он занимался легкой атлетикой, поэтому спортивная подготовка способствует работе. Останавливаемся в сквере у Оперного, здесь почтальон читает несколько строк, посвященных городу.

— Новосибирск — большой красивый город,

В рабочих буднях, круговерти дней

Ты производишь всё — от лазерных приборов

До комфортабельных строений для людей.

Но главное — ты строишь ощущения,

Когда в любом краю, в чужой стране

Воспоминание о тебе поднимет настроение,

Ты ждешь меня домой и помнишь обо мне, — декламирует поэт.

«Для меня пьедестал поэтов занят»

Главный поэтический авторитет для сибиряка — Лермонтов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Интерес к поэзии у Геннадия Свистунова проснулся в школьные годы. В 1976 году, примерно в 15–16 лет, он написал небольшое четверостишье. После этого несколько лет не брался за перо. К стихосложению вернулся в студенческие годы. Но свои первые строки помнит до сих пор.

— Приду я домой, и лягу в кровать,

И день свой прошедший в уме прокручу,

И даже не слышу, как сердится мать:

Во сне я, как птица, по небу лечу, — рассказывает наизусть автор.

В детстве в семье Геннадия Свистунова была большая библиотека. Собрания произведений Пушкина, Лермонтова и других классиков.

— Лермонтов для меня показался очень сложным, но я понял, что это гениальный поэт еще тогда. И сейчас считаю, что у нас в поэзии три гения: Пушкин, Лермонтов и Бродский. А все остальные — талантливые, очень талантливые, сверхталантливые. Но для меня пьедестал поэтов занят, все остальные уже где-то вот внизу, — рассказывает сибиряк.

Свои стихи поэт начал записывать в тетрадь в 1984 году, с тех пор заполнил две общие, по 90 листов. Стихов много, но долгие годы Геннадий Владимирович не решался их публиковать, только иногда мог зачитать пару строк в кругу друзей. Говорит, что поэзия для него — это личное, своеобразная рефлексия и самоанализ.

«Писал и рэп, и хокку»

Он пробовал работать в разных жанрах, однако лирика остается для него главной.

— Мне уже за 60 глубоко, у меня есть и белые стихи, рэп даже есть и всякие хайку, хокку. Но это мимолетное всё было. Сделал несколько вещей — и всё, забыл про них. Все-таки я пишу, то есть я — поэт-лирик. Все мои стихи на протяжении почти 50 лет лирические. Это либо любовная лирика, либо философская, — отмечает автор.

С 2012 года Геннадий Свистунов начал публиковать стихи на поэтических сайтах. Затем завел канал на «Ютьюбе», где опубликовал несколько видеостихов, а также 15-минутный видеосюжет «Поэтическое путешествие по Новосибирску» — своеобразную экскурсию по местам своей молодости.

Творчество оценили коллеги по поэтическому цеху. Новосибирский поэт попал в номинацию на литературную премию «Поэт года» редколлегии сайта Стихи.ру. Несколько произведений опубликовали в печатных поэтических сборниках. В 2020 году стал номинантом прозаического конкурса «Детство глазами взрослых» сайта Фабула.ру. Некоторые из стихов легли в основу текстов для музыкальных исполнителей.

«Боюсь, что лучшего стихотворения уже не будет»

Сборник стихов Геннадия Свистунова «Гравитация» вышел в октябре 2024 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В октябре 2024 года Геннадий Владимирович на собственные средства и очень ограниченным тиражом выпустил сборник «Гравитация». Туда вошли 70 лирических стихотворений, написанных с 1976 по 2024 год. Одним из важных стихотворений, которое также попало на страницы сборника, стало произведение «Светил игра».

— Стихотворение «Светил игра» я написал в 1999 году. Мое любимое стихотворение, мое, наверное, лучшее стихотворение. И я очень сильно боюсь, что у меня лучшего стихотворения уже не будет. Когда я его написал, оно в тетрадке пролежало 12 лет. За эти годы я один раз открывал, подправил кое-что, несколько слов заменил. Когда я начал печататься на сайтах, я его опубликовал. Мне сын перевел его на английский язык, — рассказывает о творческом венце поэт.

Главное стихотворение автор написал в 1999 году Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Как говорит Геннадий Владимирович, стихи, которые превращаются в песни, стоят для него как автора особняком. Свое главное произведение он также решил воплотить в музыкальном формате. Для этого обратился к нейросети.

— У меня одна из любимых групп — А-НА в девяностые годы, в двухтысячные любил группу Alphaville. Это романтический рок с элементами попсы. Там есть синтезаторы, какая-то мелодичность. Я закладываю это всё в нейросеть, даю техзадание: вот вам текст английский, пожалуйста, спойте. И мне выдают два варианта. Я слушаю первый: такой вообще отличный. Я такой довольный, здорово. Потом слушаю второй вариант и выпадаю в осадок! Вообще хит, можно на радио крутить, — описывает работу над созданием песни Геннадий Свистунов.

Для оформления обложки сборника «Гравитация» Геннадий Свистунов использовал свое оригинальное фото Источник: Геннадий Свистунов











Разумеется, просим автора прочитать оригинал стихотворения на русском языке.

«Светил игра», 1999 год (орфография и пунктуация — автора)



Когда познаешь истину вещей, и распахнется горизонт, падут границы и осознаешь смысл навязанных идей, а вдалеке грядой блестят зарницы

Тогда лишь вспоминаешь облака, неторопливо движущих Землею, В годах твоих вдруг просыпаются века, что прорастая, напитаются тобою

Святое небо, ваш державный ход, величие и скрытое звучание Свет Солнца, синий небосвод, свидание с Луной и вновь прощанье

Светил игра, изысканность Венеры, Меркурий прыток и мила Земля Я как планета на небесной сфере безмолвно продвигаюсь как заря

Всё в прошлом — суета сует и пыль, познание мира, к истине стремленье Безвременье, и ветер гнет ковыль, и дождь несет нам просветление. Геннадий Свистунов поэт-лирик

«Когда душа покрывается плесенью, гниет и слово»

Поэзия для сибиряка — это самоанализ, рефлексия и социальный инструмент Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











К поэзии у Геннадия Владимировича подход философский. Сибиряк уверен, что сочинять рифмы — это технический процесс. Творчество — более тонкая материя, которая требует определенной открытости миру и явлениям.

— Важно найти точку опоры и большую цель, которая жгла бы тебя изнутри. Когда она становится глубже, тогда совершенствуется и слово, когда же душа покрывается плесенью, гниет и слово. Тут сходятся проблемы не только литературы, но и культуры, философии, проблемы политические и социальные, — описывает метафизику своего творчества Геннадий Свистунов.