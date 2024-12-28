«Самолет не самое гигиеничное место». Бортпроводник — о сексе пассажиров и других рабочих моментах

О тонкостях профессии Кирилл рассказывает на своем «Дзен-канале» «Говорит старший бортпроводник» Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Екатеринбуржец Кирилл Фрош работает бортпроводником «Уральских авиалиний» уже восемь лет. Он повидал сотни городов, встретил и проводил тысячи пассажиров. В перерыве между рейсами Кирилл откровенно рассказал E1.RU о трудностях работы в небе и ответил на вопросы, волнующие всех, кто хоть раз летал на самолете.

Профессию бортпроводника Кирилл полюбил всей душой, хотя и попал в нее случайно Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Как выглядит день бортпроводника

Распорядок дня у стюардов, по словам Кирилла, почти такой же, как и у других людей. Разница только в том, что членам экипажа нужно всегда иметь при себе чуть больше вещей — на разную погоду.

— Те же самые сборы на работу, за исключением того, что кто-то берет контейнер с гречкой и вареной курицей, а мы — чемодан. Как у нас иногда говорят, пути планирования неисповедимы, поэтому иногда, полетев утром в Москву с надеждой вечером вернуться домой, можно оказаться на побережье Анталии.

У меня в чемодане всегда есть и термобелье, и варежки, и шорты со сланцами, потому что география полетов — разная. Кирилл Фрош старший бортпроводник

Главный секрет успешной работы бортпроводника — качественный сон. Перед полетом нужно хорошо выспаться, привести себя в порядок, подготовить и погладить форму.

— За два часа мы приходим на рейс и проводим брифинг, где я, как старший бортпроводник, выясняю, как хорошо члены экипажа знают работу, — рассказывает Кирилл. — Иногда приходится работать и со взрослыми ребятами старше сорока, и с девятнадцатилетними девчонками, только что из школы. Такие обычно ходят по самолету и думают, что единственная их обязанность — делать красивые фотографии для запрещенной соцсети.

Как разрешают конфликты с дебоширами

У бортпроводников, как правило, нет скриптов с правилами поведения в конфликтных ситуациях, поскольку каждый случай должен разрешаться индивидуально. И большую роль здесь играет правильный подход.

— Есть определенные слова, с помощью которых мы боремся с возражениями пассажира. Каждый из нас понимает, что некоторые проблемы легче предупредить, чем разрешать последствия.

Например, когда рейс задерживают, пассажиры заходят, говорят: «Мы вас так ждали». Я отшучиваюсь: «А мы-то вас как ждали! Вы так долго шли в самолет». Кирилл Фрош старший бортпроводник

Конфликты на борту бывают разные. Кто-то недоволен креслом, кто-то — соседством с определенной группой пассажиров.

— Решает только индивидуальный подход к каждому. Условно, если ребенка можно отругать, то со взрослым мужчиной такой трюк не пройдет. Часто встречаются ребята военные, у них свой скрипт поведения. Они могут не понять просьбы, но прекрасно знают, что такое приказ и выполнение боевой задачи. Поэтому с ними можно договориться, тем более я сам в армии служил, примерно представляю, как правильно, — отмечает Кирилл.

О смелых влюбленных, уединившихся в самолете

Каждый стюард хотя бы раз натыкался на влюбленных, которые в порыве страсти уединились в туалете. Какой бы романтичной ни казалась эта сцена, Кирилл советует отказаться от подобного удовлетворения желаний:

— Люди, которые вступают в эти отношения в самолете, уверены, что это круто и здорово. На самом деле, самолет не самое гигиеничное, не самое чистое место на планете. Наверное, прикольно вступить в «клуб десятитысячников», но оно того не стоит, — улыбается Кирилл.

«Клуб десятитысячников» — неофициальное сообщество людей, которые занимались сексом в самолете. Стоит отметить, что за это могут привлечь по закону и выписать штраф по статье «Хулиганство».

— Всё всегда как под копирку: во время обслуживания либо вечером, когда кто-то где-то отвлекся. Если пассажиры думают, что бортпроводники чего-то не замечают, знайте, что это не так. Всё замечаем, видим и прекрасно понимаем, — добавляет наш собеседник.

Зачем в туалете пепельница, если в самолете нельзя курить?

В самолете строго запрещено курить, за это положены штрафы. Однако иногда в туалетах встречаются встроенные пепельницы. Вот как их наличие объясняет старший бортпроводник:

— Во-первых, это защита от дурака. То есть, если человек всё же закурил в самолете, пусть уже тогда окурок бросает в пепельницу, а не к бумажным отходам, которые от тлеющего уголька воспламенятся. К тому же идентифицировать и обнаружить курение намного проще, если человек все-таки поместит окурок в пепельницу.

Да, деяние противоправное, но, если ты его уже совершаешь, сделай хотя бы шаг навстречу бортпроводникам. Кирилл Фрош старший бортпроводник

Во-вторых, многие детали этих самолетов были изготовлены под другие моменты требований, когда курение в самолетах еще было разрешено. Ни один самолет не сгорел из-за того, что люди курили. Поэтому в некоторых самолетах из той эпохи, когда курить еще можно было, пепельницы остались. Но пользоваться ими не надо.

Почему в самолете нельзя пить алкоголь?

На борту всегда есть алкоголь, его можно приобрести за дополнительную плату или попросить бесплатно, если вы пассажир бизнес-класса. Однако бортпроводник не советует его пить, даже если очень хочется.

— В самолете очень разреженный воздух, он сильно отличается от того, которым мы дышим на земле: мы как будто бы всегда испытываем кислородное голодание. Когда люди выпивают алкоголь, который воздействует на нейромедиаторы, нехватка кислорода увеличивается. Мозг будет находиться в нестандартных условиях, так еще и под влиянием этилового спирта.

Человек, вроде бы спокойный на земле, выпив на борту, начинает творить такие дела, что смотришь и думаешь: «Как ты вообще это придумал?» Кирилл Фрош старший бортпроводник

Раньше такие ситуации были намного чаще, когда и в руководстве все были лояльнее, и сотрудники правоохранительных органов реагировали на это не так остро, — объясняет Кирилл.

Он уточняет, что в самолете воздух не только разреженный, но и сухой, хуже, чем в пустыне Сахара. Организм теряет много влаги, поэтому лучшим решением будет попить обычной воды и поберечь организм.

Как попасть в бизнес с билетом эконома?

В Сети то и дело всплывают разные лайфхаки, позволяющие получить лучшие места без доплат. Кирилл уверяет, что гораздо проще потратить чуть больше денег на стойке регистрации:

— Проще, чем решение вопроса деньгами, еще не придумано. Другой способ облегчить себе эту процедуру — приобрести карту лояльности для часто летающих пассажиров. Есть специальные бонусные программы, благодаря которым можно получить дополнительные привилегии, например выбрать место в салоне, а также — кешбэк от авиакомпаний. Дополнительный лайфхак: что-то можно приобрести прямо на борту, если предусмотрена услуга. То есть человек также полетел в Москву, захотел на второй ряд, в широкое кожаное кресло, оплатил услугу на борту и пересел.

Можно ли претендовать на двойную порцию еды?

После рейса на борту всегда остается несколько порций еды, рассказывает бортпроводник. По правилам авиаперевозок ее должны утилизировать в течение нескольких часов после разогрева.

— Питание всегда грузится с запасом. Даже если у нас 162 пассажира максимум, загружено будет 163–164 порции. Вот этот ключевой запас, 1–2 порции, есть всегда, даже при самой полной загрузке воздушного судна. Некоторые пассажиры привередливые, кто-то откажется, в конце рейса какое-то количество питания останется в любом случае.

Если пассажир попросит дополнительную порцию питания — не жалко, пожалуйста, берите, угощайтесь на здоровье. Всё раздадим, всё отдадим абсолютно бесплатно. Нам это девать некуда. Кирилл Фрош старший бортпроводник

Однако, если порцию не съели в течение трех часов после разогрева, ее уже не смогут отдать пассажирам, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

— Самолет — это и так место, в котором высокий уровень стресса. Шум, и вибрации, и замкнутое пространство, и непосредственная близость с соседями. Вызывать дополнительные проблемы из-за просроченного либо некачественного питания никто из нас не хочет. Это ужасное явление, поверьте на слово, — говорит наш собеседник.

Самый раздражающий тип пассажиров

Кирилл признается, что больше всего в работе на борту его раздражают пассажиры с большим количеством вещей. Он убежден — чем меньше ты берешь с собой в полет, тем легче будет всем окружающим:

— Когда пассажиры приносят неимоверное количество ручной клади в самолет и начинается: «Куда мне всё деть?..» — да, это вопросы, которые мы должны решать. Но давайте объективно: ни один бортпроводник не может изготовить дополнительное место для вашего багажа, чемодана и прочего. Зимой этот момент осложняется тем, что люди приходят в куртках, они объемные, занимают много места. И приходится устраивать чемпионат по тетрису.

Нелегко бывает с пассажирами на рейсах во Владивосток и Благовещенск, в основном с азиатами.

Когда раздаешь горячее питание, они просят показать, что ты раздаешь. Если картинки нет, приходится устраивать театр одного актера, показывать, как курочка машет крыльями, как рыбка плавает. Кирилл Фрош старший бортпроводник

— Один посмотрел, выбрал рыбу, а второй сидит и ждет представления. Мол, сначала показывай, потом раздавай. Обидно получается, когда потом узнаешь, что они все-таки говорят по-русски, — улыбается Кирилл.

Часто ли знакомятся с бортпроводником?

Наш герой признается, что несколько раз с ним знакомились пассажирки. Почти со всеми он сохранил хорошие отношения, но семью так и не построил.

— В первый раз это было случайно. Мы познакомились с пассажиркой в момент обслуживания на рейсе в Петербург. Прилетели, сели, и, как только все вышли, она добавилась в друзья во «ВКонтакте». Каким образом нашла — до сих пор загадка. Пообщались пару-тройку недель, — рассказывает Кирилл.

По его словам, петербурженка поняла, что в ее городе он нечастый гость и встретиться получится только спустя долгое время. Расстроилась, огорчилась, общение прекратилось.

— Второй раз тоже был в Санкт-Петербурге, аналогичная ситуация: взгляд — искра, буря, безумие. Познакомились с девушкой, оказалось, это наша же сотрудница, которая летела в Екатеринбург для получения форменной одежды на складе. Какое-то время общение было, пару раз вместе слетали, остались хорошими друзьями, — говорит он.

Вместе с тем Кирилл уверен, что постоянные разъезды по работе не помеха для личной жизни: