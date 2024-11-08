Оторвут с руками! Назвали самые востребованные профессии в Ярославской области

В Ярославле назвали самые востребованные профессии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Аналитики hh.ru опубликовали список самых востребованных специалистов в Ярославской области. За последний месяц в регионе чаще всего искали сотрудников автосервиса.

— Лидерами по спросу у местных компаний за последние 30 дней стали авторемонтники и другие сотрудники из сферы автобизнеса (+55% новых вакансий по сравнению с прошлым годом), — отметили в hh.ru.

На втором месте по востребованности — сотрудники в сферах туризма и общепита. Как рассказали аналитики, это можно объяснить тем, что в преддверии новогодних каникул местные рестораны и гостиницы доукомплектовывают штаты.

— Набирают больше официантов, поваров, хостес, администраторов, мойщиков посуды: число вакансий в туризме и общепите выросло еще на 34%, — рассказали специалисты hh.ru.

Топ лидеров среди работодателей замыкают сотрудники строительной сферы и специалисты младшего медперсонала.

— Кроме того, айтишники стали требоваться на 10% больше. Остается высоко востребованным рабочий персонал (+13% новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом). На 7% выросла востребованность в юристах, на 36% стали более ценными для местного бизнеса топ-менеджеры, — добавили аналитики.

В регионе наблюдается кадровый дефицит. Поскольку работодателям становится все труднее найти сотрудников, требования для кандидатов стали более гибкими.

— Местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 600 вакансий с возможностью инклюзии в регионе за месяц, что на 11% больше прошлогодних показателей. Число новых рабочих мест для школьников в регионе выросло на 19% по сравнению с 2023 годом в это же время года, — рассказали аналитики hh.ru.