НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

3 м/c,

с-з.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Судьба бывшего завода
Сотовая вышка рядом с домами
Студенты замерзли
Что светилось в Ярославле
Незаконная стройка в парке
Крамской и Репин завели соцсети
Нашли тело молодого полицейского
Задерживают ремонт лицея
Кадры морозного Ярославля
Отсудили деньги за троллейбусы
Работа Оторвут с руками! Назвали самые востребованные профессии в Ярославской области

Оторвут с руками! Назвали самые востребованные профессии в Ярославской области

Кто точно не останется без работы

328
1 комментарий

В Ярославле назвали самые востребованные профессии

Аналитики hh.ru опубликовали список самых востребованных специалистов в Ярославской области. За последний месяц в регионе чаще всего искали сотрудников автосервиса.

— Лидерами по спросу у местных компаний за последние 30 дней стали авторемонтники и другие сотрудники из сферы автобизнеса (+55% новых вакансий по сравнению с прошлым годом), — отметили в hh.ru.

На втором месте по востребованности — сотрудники в сферах туризма и общепита. Как рассказали аналитики, это можно объяснить тем, что в преддверии новогодних каникул местные рестораны и гостиницы доукомплектовывают штаты.

— Набирают больше официантов, поваров, хостес, администраторов, мойщиков посуды: число вакансий в туризме и общепите выросло еще на 34%, — рассказали специалисты hh.ru.

Топ лидеров среди работодателей замыкают сотрудники строительной сферы и специалисты младшего медперсонала.

— Кроме того, айтишники стали требоваться на 10% больше. Остается высоко востребованным рабочий персонал (+13% новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом). На 7% выросла востребованность в юристах, на 36% стали более ценными для местного бизнеса топ-менеджеры, — добавили аналитики.

В регионе наблюдается кадровый дефицит. Поскольку работодателям становится все труднее найти сотрудников, требования для кандидатов стали более гибкими.

— Местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 600 вакансий с возможностью инклюзии в регионе за месяц, что на 11% больше прошлогодних показателей. Число новых рабочих мест для школьников в регионе выросло на 19% по сравнению с 2023 годом в это же время года, — рассказали аналитики hh.ru.

Ранее у нас выходил текст про ситуацию на рынке труда в регионе. Почему ярославцы не хотят работать и на какую зарплату они рассчитывают — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Работа Профессии Аналитика Статистика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
Читаешь иной раз подобные радостные до визга отчеты и думаешь: на каких умственно отсталых они рассчитаны?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление