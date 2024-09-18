«Не смог стрясти с бабушки 15 тысяч»: как два студента работали мастерами-вымогателями

У мошенников есть особый регламент, по которому они должны каждый раз разбирать машинку на запчасти Источник: герой материала, Константин











В прошлом году Никита и Костя устроились в компанию по ремонту бытовой техники. Ребята прошли обучение и начали получать заказы. Вроде бы всё прилично. Но в скором времени оказалось, что компания делает деньги на обмане клиентов. Спустя две недели молодые люди поняли, что больше не могут морочить людям головы, и уволились. О «черной» схеме, хитростях, с помощью которых подобные компании вымогают деньги, и о том, по каким признакам можно определить мошенников в сфере ремонта бытовой техники, рассказывает MSK1.RU.

Источник: герой материала, Константин











В прошлом году Никита взял в университете «академ». Сидеть дома на шее у родителей не хотелось, и молодой человек решил найти работу на время перерыва в учебе. На известном сайте по поиску вакансий Никита наткнулся на заманчивое предложение: зарплата от 150 000 до 250 000 рублей в месяц, гибкий график, опыт не требуется, задача — ремонтировать бытовую технику.

Никита предложил своему другу Косте вместе откликнуться на вакансию. Ребятам сразу позвонили и пригласили на обучение. О том, что такие объявления — частая схема для заманивания людей в мошеннические компании, молодые люди не подумали.

— Изначально мы не знали, что будем обманывать людей. Я знал, что так бывает, когда сотрудники обманывают либо по своей инициативе, либо, как оказалось, по инициативе компаний. Но не хотел вставать в их ряды, — рассказывает Константин.

Никита и Костя прошли пятидневное бесплатное обучение, которое проводила компания.

— Ну вот прям с утра приходишь и под вечер уходишь. Сначала писали конспекты, потом была практика по стиралкам, посудомойкам, тепловой технике, электроплитам и духовым шкафам. Поработали ручками. Объясняли хорошо, понятно.

На первых обучающих занятиях ребятам объясняли, как устроены бытовые приборы Источник: герой материала, Никита











Вместе с ними в группе было еще около 20 человек. В основном студенты, которым нужны деньги.

— Был парень, который работал на ПВЗ. Его там обманули, и он сбежал в надежде на то, что здесь будет по-другому. Был еще один, который раньше с компьютерами работал, но попал в сложную ситуацию и пришел за быстрыми деньгами. Больше всего запомнился парень, который прям усердно учился. Мне кажется, у него был синдром отличника. Так его самого первого «отстрелили». Прямо при нас уволили, когда наша группа должна была на работу заступать, потому что он не хотел работать по специальному регламенту, — вспоминает Никита.

По словам ребят, их никак не трудоустроили. Просто добавили в рабочий чат, выдали регламент и после пятидневного обучения отправили чинить технику. Сначала нравилось: получили бесплатно новые навыки, еще и хорошо оплачиваемую работу нашли. Но с первых же заказов стали обращать внимание на странные пункты в рабочем регламенте и непонятную реакцию клиентов.

— Сначала было страшно, потому что сильно не хватало опыта. По методичке надо было сразу идти делать диагностику: разбирать машинку на мелкие кусочки. Только когда она уже полностью разобрана, можно озвучивать прайс. Это такой психологический трюк, направленный на то, чтобы показать: вот, мастер уже столько возится с этой машинкой, значит, ему надо заплатить. А не то что ремонтник пришел и с полпинка понял, что надо чинить. Тем более если машинка уже раскидана по запчастям, то шанс, что тебя выгонят, минимальный. В таком случае ты не обязан собирать машинку обратно. Просто встаешь и уходишь, — рассказывает Константин.

После каждого заказа ребята должны были отчитываться перед «кураторами». Задача стояла — брать с клиентов минимум по 15 000 рублей, 60% из которых уходили «наставникам».

— Только за диагностику, которая включала в себя просто разбор машинки, мы должны были брать 5000, хотя по факту она стоит 500 рублей. С нулем уйти с заказа вообще нельзя было. В случае отказа на тебя, во-первых, начальник наорет, во-вторых, ты еще и должен останешься, — говорит Никита.

По словам ребят, кураторы были «прожженными вертухаями», которые приноровились обманывать людей:

— Они уже всю малину знают. У нашего куратора стояло автоудаление на рабочие чаты, чтобы скрывать информацию. Еще он скидывал в чаты свои чеки. Из них было понятно, что он каждый второй раз обманывал людей на 30 000 рублей. С кого-то вообще 60 000 стряс за какую-то мелочь.

Пятидневное обучение не могло дать ребятам достаточно навыков, чтобы ремонтировать быстро и качественно:

— В первом заказе было написано: не крутится барабан. Тут вариантов просто миллиард. Я приезжаю, там молодая пара, по виду нормальная. Начали меня тыкать вопросами: а сколько это стоит, а сколько то стоит. Я им говорю: не знаю, что у вас сломалось, поэтому сказать не могу. Спрашиваю, как отключить воду, а они не знают. Нашли какой-то краник, его перекрыли. Я подумал, что, значит, можно вынимать машину спокойно и отключать ее от водоснабжения. Я начинаю работу, и тут ломается шланг. Вода начинает лить во все стороны, потому что мы перекрыли не ту воду.

Тут я использовал еще один психологический трюк, которому нас учили. Я на энтузиазме говорю: «Видите, что произошло! А ведь это могло бы произойти, когда меня здесь не было! Так что хорошо, что это произошло при мне». Константин работал «мастером» по ремонту техники

— Показываю внутренности шланга, а там следы ржавой воды. Я говорю, что шлангу явно не первый год, и из-за этого он и сломался. Убедил их в том, что не я сломал, а оно само сломалось. В итоге за работу по нашему прайсу я должен был взять 8000 рублей, хотя на самом деле она стоила в 10 раз меньше. Я видел, что парень сильно погрустнел, то есть ему прям плохо стало оттого, что я с него 8000 трясу, — рассказывает Константин.

Еще один обман был нацелен на то, чтобы создать у клиентов видимость, что компания — серьезная и авторитетная.

— От нас требовали, чтобы мы говорили, что у нашей компании куча сервисных центров, магазинов, складов. Если надо было заменить, например, шланг, мы говорили, что сейчас посмотрим, где находится ближайший склад нашей компании, и там возьмем запчасти. Но это было вранье чистой воды. На самом деле мы искали на карте ближайший сантехнический магазин, чтобы купить эту же запчасть.

Источник: герой материала, Никита











Из-за недостатка опыта ребятам приходилось отрабатывать один выезд 4–5 часов.

— Практики, которую нам давали на обучении, было недостаточно для того, чтобы понять всю суть починки. Машинки неимоверно разные, вариантов строения скелета невероятно много. Самый мрак — это сушилки. Легче было сломать и купить новую, чем починить.

В скором времени удачных заказов стало всё меньше, а отказов — всё больше.

— Один раз я приехал к дедушке, который прям за каждым моим движением наблюдал и спрашивал: а это что, а это что? Я смотрю, а там просто манжетка слетела. Я ее натянул, пишу куратору, а он говорит, что это 5000 рублей будет стоить. В итоге только на 1000 рублей смог договориться. Важный момент, о котором я потом узнал: этому деду по телефону в нашей компании сказали, что ремонт будет стоить 700 рублей. Потом я поехал к женщине, которой вообще сказали, что диагностика бесплатная. Она мне тоже никаких денег не дала. Я с ней поговорил по душам, объяснил, что ее по телефону обманули. Ну после этого меня уволили, — откровенничает Никита.

У Кости случилась похожая ситуация.

— Короче, последний заказ. Приезжаю. Там бабушка, которая сидит с бабушкой. То есть это подруга, которая сидит со своей престарелой подругой, потому что та уже недееспособна. Я смотрю и понимаю, что там всё нормально, но есть какой-то трескающийся звук. И он исходил непосредственно из мотора. Я понял, что надо заменять щетки. Не смог стрясти с бабушки, которая сидит с другой бабушкой, 15 000 за то, чтобы поменять щетки. За это куратор начал жестко меня «гасить». Он говорил вещи из разряда: если бы у них на самом деле не было денег, они бы не вызывали мастера. Но это обман, потому что по телефону говорят совершенно другие цифры. В итоге я сделал им всё за копейки и уволился. Потом еще к этой бабушке два раза ездил, свои косяки исправлял.

