Пенсия, которую вы потеряли: куда пропадает стаж из Соцфонда и можно ли его вернуть

Проверить, верно ли вам насчитали стаж, никогда не поздно, но чем раньше вы это сделаете, тем проще будет исправить ошибку Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











За последние годы в пенсионной системе России произошла масса изменений: власти вводили и замораживали накопительные пенсии, отменяли и возвращали индексацию работающим пенсионерам, вводили пенсионные коэффициенты, поднимали пенсионный возраст. Неудивительно, что во всех этих изменениях легко запутаться и не уследить, правильно или нет вам рассчитали пенсию. Тем не менее приглядывать за состоянием пенсионного счета стоит, даже если вам еще работать и работать, — так вы вовремя заметите ошибки, которые могут негативно сказаться на будущей пенсии. Например, пропавший стаж.



— Захожу на сайт «Госуслуги» и вижу, что Социальный фонд где-то потерял мои три года трудового стажа, — пожаловалась редакции Городских порталов Марина из Нижнего Новгорода. — Мне 45. Трудовая книжка у меня с 18 лет. За всю жизнь я с тех пор была без работы максимум месяц, когда делала перерыв по недельке-две между конторами. То есть стаж у меня 27 лет, а СФР через «Госуслуги» показывает 24. Что делать, куда бежать?

По словам директора по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елены Лимоновой, такая пропажа стажа — распространенное явление. Так что даже если вы уверены, что у вас всё учтено и правильно, периодически проверять состояние своего лицевого счета в Соцфонде будет не лишним. Для этого нужно запросить выписку в СФР, это можно сделать на «Госуслугах». В выписке будут указаны периоды работы с датами. И если где-то есть пробел, которого быть не должно, — пора восстанавливать справедливость.

— Первым шагом будет подготовка обращения в Соцфонд с документами, подтверждающими трудовой стаж, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Шаранов. — Такими доказательствами могут быть трудовая книжка, трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Зачастую потеря трудового стажа происходит из-за того, что работодатель не передавал данные о трудовом стаже или делал это с ошибками.



Что делать, если трудовой книжки нет?

Если трудовая книжка и договор потерялись, можно обратиться к бывшему работодателю за справкой о том, что вы у него работали. Если компании, где вы когда-то трудились, больше не существует, то обращаться нужно будет к ее правопреемнику. Но это уже может усложнить ситуацию — чем больше изменений произошло, тем больше вероятность, что какие-то данные будут утеряны. Именно поэтому следить за состоянием своего пенсионного счета лучше смолоду — искать документы через 30 лет сложнее, чем через полгода.



По словам директора по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елены Лимоновой, чаще всего теряется период работы с 1991-го до 2002–2005 годов, когда была проведена пенсионная реформа и появилось понятие страхового стажа. Период с 2002 по 2005-й был переходный, поэтому страховой стаж у людей начинался в разное время.



В страховой стаж засчитываются все периоды работы по трудовому договору. Также в страховой стаж могут быть включены периоды работы по договору гражданско-правового характера (ГПХ), но только если в это время платились пенсионные взносы. Кроме того, засчитывается время, когда человек не работал по уважительной причине — например, ухаживал за инвалидом или проходил срочную службу в армии.



— После развала СССР у людей были проблемы с документами, и документы по учету стажа не стали исключением, — отмечает Елена Лимонова — В тот период многие работали неофициально, не всегда даже понимая это. Записей в трудовой книжке за этот период может просто не быть, хотя человек работал.



Если записей в трудовой книжке нет, то это еще не значит, что стаж утерян безвозвратно. Способы его подтвердить есть: например, поискать в архивах. СФР в этом должен помочь, но гарантий, что нужная информация найдется, — нет.



— Еще один вариант — предоставить квитанции о получении заработной платы, — говорит Елена Лимонова. — Но, во-первых, скорее всего, они у вас не сохранились. Во-вторых, в них тоже могут быть ошибки. Работодатели часто вписывали в них имена неправильно — без отчества или даже сокращенные: Елена — Лена, Виктор — Витя. Если принести такие документы в СФР, то, скорее всего, вам откажут в перерасчете.



Что делать, если Соцфонд отказал?

По какой бы вам причине ни отказали, нужно требовать, чтобы выдали письменный мотивированный отказ — он пригодится, если вы решите бороться дальше. Если в региональном отделении отказали, копию отказа и все собранные документы можно отправить выше — на федеральный уровень. Это можно сделать через «Госуслуги» или по почте, жалобу рассмотрят в течение 30 дней.

Но даже если Соцфонд отказал вам на всех уровнях, у вас нет ни трудовой книжки, ни трудового договора, ни справки с места работа, а в архивах ничего не нашлось, это всё еще не значит, что стаж утрачен безвозвратно. Доказать, что вы работали, можно в суде.



— В суде доказательством осуществления трудовой деятельности могут стать свидетельские показания бывших коллег, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Шаранов. — Но нужно учесть, что суд примет во внимание только свидетельские показания граждан, у которых сохранились документы о работе.

