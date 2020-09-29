Два человека погибли в Ярославской области в ДТП с КАМАЗом
Вчера в Ярославской области около 17 часов 30 минут произошло ДТП, в котором погибли два человека. Это произошло на трассе Иваново — Ростов Великий.
— По предварительной информации, 67-летний мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ с прицепом, двигаясь по направлению к Ростову со стороны Ивановской области, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием по направлению движения, — сообщили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области.
Вместе с ним на пассажирском сиденье ехал 60-летний мужчина. Оба скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
Накануне в Ярославской области произошло ещё одно смертельное ДТП. На Угличской трассе фура сбила 73-летнего велосипедиста.