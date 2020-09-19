В Ярославле полицейские в бронежилетах окружили жилой дом. Что там случилось

В Ярославле эвакуируют жилой дом
В Ярославле вечером 19 сентября у дома по адресу Чехова, 23/11 столпились спасатели, медики и полиция.
— У нас дом эвакуируют, сообщение о минировании магазина, полицейские в бронежилетах. Нам только что позвонили в дверь и сказали, — рассказали 76.RU жильцы оцепленного дома.
В Росгвардии об эвакуации ничего не слышали. Мы обратились за комментарием в полицию.
— Ничего не можем сказать, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.
Мы следим за развитием событий.
Напомним, накануне в Ярославле эвакуировали всех сотрудников мэрии из административного здания на Андропова, 6. Как сообщил источник 76.RU, поступило сообщение об угрозе взрыва.