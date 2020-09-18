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«Сбил и улетел в кювет»: под Ярославлем в ДТП с лосем пострадал мужчина. Видео

В ГИБДД рассказали подробности ДТП

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Водителя «Лады» доставили в больницу

Водителя «Лады» доставили в больницу

Под Ярославлем в ДТП с лосем пострадал мужчина. Видео

Сегодня рано утром под Ярославлем на трассе М-8 в ДТП погиб лось. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Автопортал.76 — Первый Ярославский автопортал». Вероятно, водитель не заметил сохатого. Сбив его, автомобиль улетел в кювет.

После удара лось скончался

— В половине восьмого утра на 239-м километре трассы Москва — Холмогоры 29-летний водитель «Лады-Калины» наехал на лося, после чего совершил опрокидывание. Животное погибло, мужчина госпитализирован, — рассказали в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Напомним, в начале лета у села Григорьевского в Ярославском районе ВАЗ-2111 врезался в выскочившего на дорогу сохатого. От удара лося буквально разорвало на части. Легковушку сильно помяло. Внутри находился 29-летний водитель и двое детей. Мужчина и 15-летняя девочка получили травмы.

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