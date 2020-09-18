«Сбил и улетел в кювет»: под Ярославлем в ДТП с лосем пострадал мужчина. Видео

Сегодня рано утром под Ярославлем на трассе М-8 в ДТП погиб лось. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Автопортал.76 — Первый Ярославский автопортал». Вероятно, водитель не заметил сохатого. Сбив его, автомобиль улетел в кювет.