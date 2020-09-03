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Требует прокурора: в Ярославле мужчина залез за перила Юбилейного моста

Его пытаются отговорить от опасных действий

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Молодой человек залез за перила и просил оставить его&nbsp;

Молодой человек залез за перила и просил оставить его 

В Ярославле мужчина залез за перила Юбилейного моста

Прямо сейчас за перилами Юбилейного моста на высоте стоит молодой мужчина. Ситуацию в прямом эфире в сети «ВКонтакте» освещает ярославский общественный деятель Андрей Брой.

— Ему 26 лет, жены и детей нет. Он требует прокурора, говорит о каком-то сфабрикованном деле. Я думаю, надо разобраться в ситуации, — прокомментировал Андрей Брой.

Он вызвал на место спасателей и полицию. Сначала подъехали полицейские. Двое стражей порядка некоторое время стояли около парня.

— Ему нужна моральная помощь, — пояснил полицейский. — С ним нужно разговаривать.

Чуть позже прибыли спасатели. Спустя час молодого человека уговорили вернуться в безопасное место, ярославца посадили в машину полиции и увезли.

Мы попросили комментарий о происходящем в УМВД по Ярославской области.

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