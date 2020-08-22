«Абонент не доступен»: как под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Но телефон ребенка не отвечает. Слышно, как в трубке ответили "Абонент недоступен".

Надеемся, мальчик найдется живым! Поиски на месте не прекращаются.

- В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, - рассказали в штабе, который развернули у дома.

в спасательной операции задействовано 69 единиц техники, 193 человека.

Вся оперативная информация о ЧП - в нашей онлайн-трансляции.

