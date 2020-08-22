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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погибли 2 человека

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«Абонент не доступен»: как под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика

Информацию о ЧП в Ярославле собираем по крупицам

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Найдись живым, малыш!

Найдись живым, малыш!

В Ярославле под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика

Весь город сейчас следит за тем, как спасатели разгребают завалы около дома на улице Батова в Ярославле, где сегодня прогремел взрыв. Следим за работой спасателей с замиранием сердца - из под обломков до сих пор не вытащили 8-летнего мальчика. Его ищут уже несколько часов.

Уребенка мог быть с собой телефон во время ЧП - на него пытались дозвониться, но тщетно. Номер малыша отчаянно набирала пожилая женщина - вдимо, родственница мальчика. Она была в таком состоянии, что у нее подкашивались ноги. Её поддерживала психолог МЧС. В буквальном смысле держала под руки, чтобы женщина не упала, теряя сознание.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

Но телефон ребенка не отвечает. Слышно, как в трубке ответили "Абонент недоступен".

Надеемся, мальчик найдется живым! Поиски на месте не прекращаются.

- В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, - рассказали в штабе, который развернули у дома.

в спасательной операции задействовано 69 единиц техники, 193 человека.

Вся оперативная информация о ЧП - в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПвзрыв газа
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