«Абонент не доступен»: как под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика

В Ярославле под завалами взорвавшегося дома ищут 8-летнего мальчика
Весь город сейчас следит за тем, как спасатели разгребают завалы около дома на улице Батова в Ярославле, где сегодня прогремел взрыв. Следим за работой спасателей с замиранием сердца - из под обломков до сих пор не вытащили 8-летнего мальчика. Его ищут уже несколько часов.
Уребенка мог быть с собой телефон во время ЧП - на него пытались дозвониться, но тщетно. Номер малыша отчаянно набирала пожилая женщина - вдимо, родственница мальчика. Она была в таком состоянии, что у нее подкашивались ноги. Её поддерживала психолог МЧС. В буквальном смысле держала под руки, чтобы женщина не упала, теряя сознание.
СЮЖЕТ
Но телефон ребенка не отвечает. Слышно, как в трубке ответили "Абонент недоступен".
Надеемся, мальчик найдется живым! Поиски на месте не прекращаются.
- В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, - рассказали в штабе, который развернули у дома.
в спасательной операции задействовано 69 единиц техники, 193 человека.
Вся оперативная информация о ЧП - в нашей онлайн-трансляции.