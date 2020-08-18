«Заносили на носилках в скорую»: в Ярославле иномарка сбила велосипедиста

В Заволжском районе Ярославля автомобиль сбил велосипедиста. Всё случилось на проспекте Авиаторов около четырех часов дня. «Фольксваген» столкнулся с «Волгой» и вылетел на тротуар.

— Там в этот момент ехал велосипедист, — рассказал в сообществе «Подслушано в Ярославле» очевидец Алексей Потапов.



Сбитого велосипедиста на носилках забрала скорая. Свидетели ДТП предположили, что водитель иномарки был пьян. Официально эти данные пока не подтверждены.

— Велосипедиста госпитализировали, ему необходимо амбулаторное лечение, — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

