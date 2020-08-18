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«Заносили на носилках в скорую»: в Ярославле иномарка сбила велосипедиста

В полиции рассказали подробности ДТП на проспекте Авиаторов

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Очевидцы сообщают, что водитель машины, который наехал на велосипедиста, был пьян

Очевидцы сообщают, что водитель машины, который наехал на велосипедиста, был пьян

В Ярославле за Волгой сбили велосипедиста

В Заволжском районе Ярославля автомобиль сбил велосипедиста. Всё случилось на проспекте Авиаторов около четырех часов дня. «Фольксваген» столкнулся с «Волгой» и вылетел на тротуар.

— Там в этот момент ехал велосипедист, — рассказал в сообществе «Подслушано в Ярославле» очевидец Алексей Потапов.

Сбитого велосипедиста на носилках забрала скорая. Свидетели ДТП предположили, что водитель иномарки был пьян. Официально эти данные пока не подтверждены.

— Велосипедиста госпитализировали, ему необходимо амбулаторное лечение, — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что буквально на прошлой неделе произошло ещё одно ДТП с участием велосипедиста. Тогда рыбинский рейсовый автобус сбил человека на велосипеде — мужчина погиб на месте.

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