«Заносили на носилках в скорую»: в Ярославле иномарка сбила велосипедиста

В Ярославле за Волгой сбили велосипедиста
В Заволжском районе Ярославля автомобиль сбил велосипедиста. Всё случилось на проспекте Авиаторов около четырех часов дня. «Фольксваген» столкнулся с «Волгой» и вылетел на тротуар.
— Там в этот момент ехал велосипедист, — рассказал в сообществе «Подслушано в Ярославле» очевидец Алексей Потапов.
Сбитого велосипедиста на носилках забрала скорая. Свидетели ДТП предположили, что водитель иномарки был пьян. Официально эти данные пока не подтверждены.
— Велосипедиста госпитализировали, ему необходимо амбулаторное лечение, — уточнили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, что буквально на прошлой неделе произошло ещё одно ДТП с участием велосипедиста. Тогда рыбинский рейсовый автобус сбил человека на велосипеде — мужчина погиб на месте.