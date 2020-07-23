В Ярославской области суд оштрафовал школу, во дворе которой на девочку упали футбольные ворота

Ярославский районный суд признал виновной школу, на территории которой на голову десятилетней девочки упали футбольные ворота. Инцидент произошёл в прошлом году в селе Ширинье. После того как ворота упали на голову девочки, её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и с сотрясением мозга.



По данным районной прокуратуры, все случилось из-за того, что ворота были не закреплены, а значит, представляли угрозу для находящихся на площадке детей.



Суд возложил ответственность на местную школу, так как именно ей принадлежит спортивная площадка, на которой случилось происшествие с девочкой.

