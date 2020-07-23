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В Ярославской области суд оштрафовал школу, во дворе которой на девочку упали футбольные ворота

Суд шёл больше года

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По версии прокурора, футбольные ворота были не закреплены

По версии прокурора, футбольные ворота были не закреплены

Ярославский районный суд признал виновной школу, на территории которой на голову десятилетней девочки упали футбольные ворота. Инцидент произошёл в прошлом году в селе Ширинье. После того как ворота упали на голову девочки, её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и с сотрясением мозга.

По данным районной прокуратуры, все случилось из-за того, что ворота были не закреплены, а значит, представляли угрозу для находящихся на площадке детей.

Суд возложил ответственность на местную школу, так как именно ей принадлежит спортивная площадка, на которой случилось происшествие с девочкой.

— Решением Ярославского районного суда Ярославской области в пользу девочки со школы взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей. Ширинская основная школа с решением суда первой инстанции не согласилась, подала апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Однако и тут сочли, что вся ответственность за случившееся лежит на учреждении, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Похожий случай произошел в апреле этого года. В Пошехонье на спортивной площадке также упали футбольные ворота на голову 13-летней девочки. С разбитой головой её доставили в больницу.

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