Девочка в тяжелом состоянии: что произошло на спортивной площадке, где пострадал ребенок

Следователи выяснили, что произошло на спортивной площадке в Пошехонье, с которой в больницу привезли 13-летнюю девочку с разбитой головой. Оказалось, на голову ребенку упали футбольные ворота. По этому факту Даниловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ярославской области завёл уголовное дело по статье «Халатность».
— В рамках уголовного дела следователи подробно изучат обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Напомним, происшествие случилось вечером 21 апреля около одной из школ города. Детская площадка была закрыта, дети пробрались туда самовольно. Девочку прооперировали, но её состояние оценивается как тяжелое.