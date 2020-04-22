Девочка в тяжелом состоянии: что произошло на спортивной площадке, где пострадал ребенок

Следователи выяснили, что произошло на спортивной площадке в Пошехонье, с которой в больницу привезли 13-летнюю девочку с разбитой головой. Оказалось, на голову ребенку упали футбольные ворота. По этому факту Даниловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ярославской области завёл уголовное дело по статье «Халатность».



— В рамках уголовного дела следователи подробно изучат обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

