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«А чего его жалеть?»: на трассе в Ярославской области сбили лося

ДТП произошло утром 23 июля

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Животное сбили на трассе под Ярославлем&nbsp;

Животное сбили на трассе под Ярославлем 

В Ярославской области утром 23 июля на трассе сбили лося. Авария случилась на тутаевской трассе, по дороге из Ярославля.

— Пока информации о ДТП и пострадавших нет, — уточнили в полиции.

В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни жалели животное, а другие сочувствовали автомобилисту, перед капотом которого он прыгнул.

— Чего лося жалеть? Из-за него разбита машина, с водителем и пассажирами неизвестно что. Лось ведь сам перебегал дорогу, а не машина за ним гналась, чтобы его переехать, — сказала Марина.

— У меня знакомый в этом году погиб от того, что такая вот «милота» в лобовуху на авто прыгнула. Действительно, будьте внимательны за рулем, — рассказала Светлана.

В начале лета у села Григорьевского в Ярославском районе ВАЗ-2111 врезался в выскочившего на дорогу сохатого. От удара лося буквально разорвало на части. Легковушку сильно помяло. Внутри находился 29-летний водитель и двое детей. Мужчина и 15-летняя девочка получили травмы.

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ЯрославльЯрославская областьавариялось
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