«А чего его жалеть?»: на трассе в Ярославской области сбили лося

В Ярославской области утром 23 июля на трассе сбили лося. Авария случилась на тутаевской трассе, по дороге из Ярославля.

— Пока информации о ДТП и пострадавших нет, — уточнили в полиции.

В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни жалели животное, а другие сочувствовали автомобилисту, перед капотом которого он прыгнул.

— Чего лося жалеть? Из-за него разбита машина, с водителем и пассажирами неизвестно что. Лось ведь сам перебегал дорогу, а не машина за ним гналась, чтобы его переехать, — сказала Марина.