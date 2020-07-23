«А чего его жалеть?»: на трассе в Ярославской области сбили лося

В Ярославской области утром 23 июля на трассе сбили лося. Авария случилась на тутаевской трассе, по дороге из Ярославля.
— Пока информации о ДТП и пострадавших нет, — уточнили в полиции.
В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни жалели животное, а другие сочувствовали автомобилисту, перед капотом которого он прыгнул.
— Чего лося жалеть? Из-за него разбита машина, с водителем и пассажирами неизвестно что. Лось ведь сам перебегал дорогу, а не машина за ним гналась, чтобы его переехать, — сказала Марина.
— У меня знакомый в этом году погиб от того, что такая вот «милота» в лобовуху на авто прыгнула. Действительно, будьте внимательны за рулем, — рассказала Светлана.
В начале лета у села Григорьевского в Ярославском районе ВАЗ-2111 врезался в выскочившего на дорогу сохатого. От удара лося буквально разорвало на части. Легковушку сильно помяло. Внутри находился 29-летний водитель и двое детей. Мужчина и 15-летняя девочка получили травмы.