Опускали на веревках с 26-метровой высоты: ярославские спасатели сняли батюшку с колокольни

Батюшку крепко пристегнули к носилкам. И аккуратно свесили со стены.



— Должно получиться! — уверенно сказал один из спасателей коллегам, а батюшке дал совет: лежи, расслабься и получай удовольствие!



— Ай, больно, больно! — не выдержал молодой священник.



— А ты как думал — должно быть больно, раз травма есть! — успокаивали спасатели.



В итоге операция прошла успешно. После того, как носилки с мужчиной оказались на земле, священнослужителя погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. По предварительной информации, у священнослужителя оказалось сломано колено.

