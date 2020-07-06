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Опускали на веревках с 26-метровой высоты: ярославские спасатели сняли батюшку с колокольни

Видео с места происшествия

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Священника ударило языком колокола, и он повредил ногу

Священника ударило языком колокола, и он повредил ногу

Необычное происшествие случилось в Некрасовском районе Ярославской области 5 июля. Помощь спасателей потребовалась священнослужителю. Батюшка в полдень бил в колокола на колокольне церкви Воскресения Христова в селе Левашово. Но одно неосторожное движение — и произошло несчастье. Язык металлического колокола стукнул молодого мужчину по ноге. Батюшка упал и ощутил сильную боль в колене. Встать и самостоятельно спуститься вниз он не смог. На место вызвали спасателей пожарно-спасательной службы Ярославской области

— Незамедлительно для оказания помощи и транспортировки пострадавшего с высоты направился личный состав 4-й дежурной смены под руководством начальника поисково-спасательного подразделения Сергея Саватенкова. Дежурная смена оказала первую медицинскую помощь и на лотковых носилках с помощью альпинистского снаряжения спустила пострадавшего с колокольни, — рассказали в пожарно-спасательной службе.

Видео: пожарно-спасательная служба Ярославской области

Батюшку крепко пристегнули к носилкам. И аккуратно свесили со стены.

— Должно получиться! — уверенно сказал один из спасателей коллегам, а батюшке дал совет: лежи, расслабься и получай удовольствие!

— Ай, больно, больно! — не выдержал молодой священник.

— А ты как думал — должно быть больно, раз травма есть! — успокаивали спасатели.

В итоге операция прошла успешно. После того, как носилки с мужчиной оказались на земле, священнослужителя погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. По предварительной информации, у священнослужителя оказалось сломано колено.

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