Вышла из дома и пропала: в Ярославской области разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову

В Ярославской области полицейские и следователи разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову. Девочка вышла из дома в Рыбинске 3 июля, с того момента о ней ничего не известно.
— Приметы подростка: славянская внешность, на вид 13–14 лет, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, глаза карие, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — Была одета в полосатое платье и белые кроссовки.
По факту исчезновения девочки следователи возбудили уголовное дело.
Всех, кто видел Ульяну или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или