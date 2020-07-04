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Вышла из дома и пропала: в Ярославской области разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Ульяна пропала 3 июля

Ульяна пропала 3 июля

В Ярославской области полицейские и следователи разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову. Девочка вышла из дома в Рыбинске 3 июля, с того момента о ней ничего не известно.

— Приметы подростка: славянская внешность, на вид 13–14 лет, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, глаза карие, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — Была одета в полосатое платье и белые кроссовки.

По факту исчезновения девочки следователи возбудили уголовное дело.

Всех, кто видел Ульяну или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или (4855) 21-00-11 или по телефону СУ СК России по Ярославской области +7 962 209-00-08.

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