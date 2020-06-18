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К счастью, во время пожара никто не пострадал

К счастью, во время пожара никто не пострадал

В Заволжском районе Ярославля сгорел дотла автомобиль УАЗ. Видео с мощным пожаром появились в соцсети Facebook в группе «ЧП Ярославль». На кадрах видно, как пламя окутало всю кабину припаркованной «буханки».

ЧП произошло в Ярославле за Волгой

— Сегодня около двух часов дня загорелся автомобиль УАЗ, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Спасатели приехали и потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, что вчера в Ярославской области случился ещё один пожар. Полностью сгорел частный дом. По словам очевидцев, в него ударила молния. Ранее мы публиковали видео с места происшествия.

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Пожарпроисшествие
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