— Сегодня около двух часов дня загорелся автомобиль УАЗ, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Спасатели приехали и потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, что вчера в Ярославской области случился ещё один пожар. Полностью сгорел частный дом. По словам очевидцев, в него ударила молния. Ранее мы публиковали видео с места происшествия.

