Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской области. 8 июня в реке Черемухе нашли тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, он купался и утонул.



— Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в СК России по Ярославской области.



По нашей информации, подросток купался с друзьями. Местные жители говорят, что его могло затянуть в омут.

Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.



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