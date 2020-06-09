Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской области. 8 июня в реке Черемухе нашли тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, он купался и утонул.
— Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в СК России по Ярославской области.
По нашей информации, подросток купался с друзьями. Местные жители говорят, что его могло затянуть в омут.
Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.
Как минимизировать риск несчастного случая на воде
- не плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- не нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не приближаться к судам, плотам и другим плавательным средствам;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде;
- детям не купаться без надзора взрослых;
- избегать употребления алкоголя до и во время нахождения в воде — алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль;
- не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1–2 метра;
- не купаться в водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!».