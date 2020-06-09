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В Рыбинске проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка

В Рыбинске проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка

Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской области. 8 июня в реке Черемухе нашли тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, он купался и утонул.

— Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — уточнили в СК России по Ярославской области.

По нашей информации, подросток купался с друзьями. Местные жители говорят, что его могло затянуть в омут.

Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Как минимизировать риск несчастного случая на воде

  • не плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
  • не нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не приближаться к судам, плотам и другим плавательным средствам;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
  • не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде;
  • детям не купаться без надзора взрослых;
  • избегать употребления алкоголя до и во время нахождения в воде — алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль;
  • не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1–2 метра;
  • не купаться в водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!».

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