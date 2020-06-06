«Я старался сохранить здравомыслие»: колонка ярославца, всю ночь искавшего пропавшую дочь

История 11-летней пропавшей Веры Сосновкиной быстро разлетелась по всему Ярославлю. Девочка из благополучной семьи, хорошо учится. И вдруг — не вернулась с прогулки домой. Первый раз. Произошло это 2 июня. На ноги была поставлена полиция, волонтеры. Веру искали и обычные жители города. И, конечно, родные девочки. Вера пропала не одна. С ней была подруга. К счастью, всё закончилось благополучно. На следующее утро девочек нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и вернули домой. Пережив всё это, отец Веры Павел Сосновкин согласился поделиться своим опытом поиска ребенка — для тех, кто попадет в подобную ситуацию:
В нашей семье такая ситуация произошла впервые. Многие считают, что их это никогда не коснется. Мы тоже были в этом всегда уверены. Но, к сожалению, без конфликтов в семье не обходится. Вероятно, разногласия между дочкой и женой стали причиной её побега. Как все происходило? За Верой зашли две подружки, и они собрались идти гулять. В этот момент супруга попросила дочку навести порядок в комнате, та перед подругами сдерзила. Жена сделала замечание. Вера ушла гулять. Но, что она не вернётся домой, никто не думал. Созвонились с Верой около восьми часов вечера, она ответила как-то сбивчиво. После этого её телефон перестал отвечать — разрядился. Домой она не возвращалась. Сначала мы злились на неё за то, что так ведёт себя. Но постепенно эта эмоция сменилась другой — «лишь бы вернулась живой и здоровой, остальное — не важно».
Сначала я вызвонил одну из девочек, с которой дочка ушла гулять. Та оказалась дома — вернулась еще в шесть часов. Мать подруги прониклась серьёзностью ситуации, рассказала, что с ними такое уже случалось с той же девочкой, с которой ушла Вера. Поиски я начал около 22:50. Прочесывал близлежащие дворы, обошел половину территории Липовой горы, где мы живём, парк, территорию спорткомплекса «Молния», где, по словам вернувшейся домой подружки, хотели гулять Вера и вторая девочка. Позвонил жене и велел обратиться в полицию. Мама подружки, которая вернулась домой, предложила свою помощь. Они вышли с супругом и старшим сыном, который подключил к поискам своих друзей. Подключилась к поискам и мама второй пропавшей девочки. Я оставлял свои контакты всем встретившимся людям. Одна компания посоветовала выложить фото дочери с описанием ситуации в группе «Липовая гора» в сети «ВКонтакте», я прямо на месте это сделал. Это было в 23:45.
Мне позвонили из поискового добровольческого отряда «ЯрСпас». Координатор сказал, что их подключила полиция. Я ответил на все вопросы. В соцсетях предложили обратиться ещё и в «Лизу Алерт». Я и это сделал.
В поисках принимала участие вся семья. Жена оставалась дома с младшей дочкой, которой два года. Она взаимодействовала с полицией. Старшая дочь прочесывала дворы и площадки на велосипеде.
Я старался сохранить здравомыслие, без трезвого ума никак. Старался иногда немного со стороны на все это взглянуть. Поспать смог с 5 до 7 часов утра — просто свалило. Потом завтрак вперемешку с ответами на звонки и сообщения. И опять за дело.
Дочку нашли на улице инспекторы ПДН. Они просто боги! Произошло это около 11:20. Они сообщили жене, а жена — мне. Я в этот момент только отъехал от РОВД — подвозил им детализацию звонков с телефона Веры. Девочки сказали, что прятались в подъезде жилого дома, на последнем этаже, там никто не ходил всю ночь. Ну а дальше была беседа, объяснения, слезы... Хотя на эмоции уже не было сил, я старался понять, что в нашей семье не так. Надо дальше жить и не повторять ошибок.
Р.S. Огромное спасибо всем, кто помогал в поисках и поддержал в трудную минуту — волонтёрам «ЯрСпас» и «Лизы Алерт», а особенно инспекторам ПДН Фрунзенского района. Не понимаю позиции людей, которые видели детей ночью одних на улице. Полагаю, такие были. Неужели нигде не ёкнуло, что что-то не так? Позицию охраны магазина, где девочки около 9:15 были пойманы на попытке воровства продуктов. Их отпустили. А ведь все могло кончиться именно там — на 2 часа раньше! Я понимаю, что это штраф, постановка на учёт и так далее, но силы и нервы такого количества людей из-за минутной слабости!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции