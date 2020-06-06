«Я старался сохранить здравомыслие»: колонка ярославца, всю ночь искавшего пропавшую дочь

Я старался сохранить здравомыслие, без трезвого ума никак. Старался иногда немного со стороны на все это взглянуть. Поспать смог с 5 до 7 часов утра — просто свалило. Потом завтрак вперемешку с ответами на звонки и сообщения. И опять за дело.



Дочку нашли на улице инспекторы ПДН. Они просто боги! Произошло это около 11:20. Они сообщили жене, а жена — мне. Я в этот момент только отъехал от РОВД — подвозил им детализацию звонков с телефона Веры. Девочки сказали, что прятались в подъезде жилого дома, на последнем этаже, там никто не ходил всю ночь. Ну а дальше была беседа, объяснения, слезы... Хотя на эмоции уже не было сил, я старался понять, что в нашей семье не так. Надо дальше жить и не повторять ошибок.

