Пламя уничтожило документы и личные вещи. Вообще все. После трагедии погорельцев перевезли в соседнее село в пустые полдома.

Угличские благотворители устроили сбор средств и вещей для пострадавших. За несколько дней неравнодушные жители Ярославской области собрали для семьи около 500 тысяч рублей.

— Уже собраны одежда, матрацы, одеяла и подушки. Обувь собираем, — говорит Игорь Румянцев. — Деньги собираем, чтобы потом в новый дом закупить необходимую мебель и скотину. Кровати пока к сбору не берем — некуда складывать. Попозже будут нужны.

На днях погорельцам должны выдать новые паспорта.

— Переезжать, скорее всего, на этой неделе будем, — рассказал старший сын семейства.



Если вы хотите помочь семье погорельцев, можно сделать денежный перевод или пожертвовать вещи. Актуальную информацию о сборе можно найти тут.