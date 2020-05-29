В Угличском районе 23 мая дотла сгорел деревянный дом, в котором жила многодетная семья. Из восьми детей в огне погибли трое, в пожаре также погибла их пожилая няня. Когда в доме вспыхнул огонь, отец детей был на рыбалке, а мама со старшими детьми возилась в теплице с помидорами. Когда женщина увидела пламя, она сразу побежала спасать детей. Огонь из входной двери вырвался на улицу и она начала бить оконные стекла руками, чтобы попасть внутрь дома. Увы, к детям мама попасть не смогла. Трое малышей погибли. Дом сгорел за несколько секунд.
Пламя уничтожило документы и личные вещи. Вообще все. После трагедии погорельцев перевезли в соседнее село в пустые полдома.
Угличские благотворители устроили сбор средств и вещей для пострадавших. За несколько дней неравнодушные жители Ярославской области собрали для семьи около 500 тысяч рублей.
— Уже собраны одежда, матрацы, одеяла и подушки. Обувь собираем, — говорит Игорь Румянцев. — Деньги собираем, чтобы потом в новый дом закупить необходимую мебель и скотину. Кровати пока к сбору не берем — некуда складывать. Попозже будут нужны.
На днях погорельцам должны выдать новые паспорта.
— Переезжать, скорее всего, на этой неделе будем, — рассказал старший сын семейства.
Если вы хотите помочь семье погорельцев, можно сделать денежный перевод или пожертвовать вещи. Актуальную информацию о сборе можно найти тут.