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В Ярославле на окраине города нашли труп мужчины

В Ярославле на окраине города нашли труп мужчины

Жуткую находку обнаружили в выходные жители Ярославля. Как сообщили очевидцы, недалеко от пожарной части на территории заброшенного здания в Брагино в канаве, заполненной водой, нашли труп мужчины.

— Визуально признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп отправили на обследование в бюро судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Данилове Ярославской области в выходные нашли скелет в сарае. От человека остались только кости и золотые коронки.

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