Жуткую находку обнаружили в выходные жители Ярославля. Как сообщили очевидцы, недалеко от пожарной части на территории заброшенного здания в Брагино в канаве, заполненной водой, нашли труп мужчины.



— Визуально признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп отправили на обследование в бюро судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, в Данилове Ярославской области в выходные нашли скелет в сарае. От человека остались только кости и золотые коронки.