В Ярославской области в пруду утонул трёхлетний малыш. Многодетная семья из Москвы приехала к знакомым и остановилась у них в гостевом доме. Пока взрослые были заняты своими делами, мальчик самостоятельно вышел на улицу и подошёл к пруду на территории участка. Родители спохватились слишком поздно — спасти ребёнка не удалось.



— Сейчас, в условиях самоизоляции, проводя дома значительную часть времени, детям особенно сложно, — рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — Дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения. Научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций — это задача, обязанность и ответственность взрослого человека. Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. Берегите детей и не оставляйте их без контроля со стороны взрослых.

