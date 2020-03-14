В Ярославской области спасли 10 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины: фото и видео

В Ярославской области спасли 10 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся от берега льдине. Напомним, происшествие случилось 14 марта в Переславском районе Ярославской области. Сигнал о ЧП поступил в МЧС около 17 часов 50 минут.
- В спасательной операции были задействованы 12 человек и 5 единиц техники, - сообщили в МЧС по Ярославской области.
Для доставки рыбаков на берег использовали судно на воздушной подушке.
Пока информации о деталях спасательной операции очень мало. Но известно, что среди рыбаков не было детей. При этом никто серьезно не пострадал. По крайней мере, медицинская помощь никому из участников инцидента не потребовалась.
Видео: МЧС по Ярославской области
Спасательная операция завершилась в 18 часов 20 минут. К этому времени все рыбаки были на берегу. Их осмотрели врачи и напоили горячим чаем.
Видео: МЧС по Ярославской области
Правда, финал этой истории для рыбаков окажется не таким уж и счастливым. Скорее всего, их заставят платить штраф за выход на лед. Сейчас это запрещено. Нарушителей, по закону, штрафуют на 3 тысячи рублей.