В Ярославской области спасли 10 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины: фото и видео

В Ярославской области 14 марта 10 рыбаков унесло на отколовшейся от берега льдины Фото: МЧС по Ярославской области

В Ярославской области спасли 10 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся от берега льдине. Напомним, происшествие случилось 14 марта в Переславском районе Ярославской области. Сигнал о ЧП поступил в МЧС около 17 часов 50 минут.



Сигнал о происшествии на Плещеевом озере поступил в МЧС в 17.50 Фото: МЧС по Ярославской области

- В спасательной операции были задействованы 12 человек и 5 единиц техники, - сообщили в МЧС по Ярославской области.

В спасательной операции были задействованы 12 человек и 5 единиц техники Фото: МЧС по Ярославской области

Для доставки рыбаков на берег использовали судно на воздушной подушке.

Для доставки рыбаков на берег использовали судно на воздушной подушке Фото: МЧС по Ярославской области

Пока информации о деталях спасательной операции очень мало. Но известно, что среди рыбаков не было детей. При этом никто серьезно не пострадал. По крайней мере, медицинская помощь никому из участников инцидента не потребовалась.

Видео: МЧС по Ярославской области

Спасательная операция завершилась в 18 часов 20 минут. К этому времени все рыбаки были на берегу. Их осмотрели врачи и напоили горячим чаем.

Видео: МЧС по Ярославской области