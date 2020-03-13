13 марта пятница
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.03
eur 83.66
СЕЙЧАС +4°С
usd 74.03
eur 83.66

Все новости

Все новости
Происшествия

«Странная авария»: появилось видео ДТП с фурой, которая в Ярославле снесла светофор, забор и знаки

На кадрах хорошо видно, как это произошло

1 395
5 Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе

ДТП произошло в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе

ДТП с фурой, которая снесла забор, дорожные знаки и светофор, попало на камеры уличного видеонаблюдения.

— Видно, что большегрузу никто не мешает, радиус разворота можно было бы взять больше, — считает координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Странная авария.

Сейчас рабочие восстанавливают то, что снесла фура

Сейчас рабочие восстанавливают то, что снесла фура

ДТП произошло ночью в 3 часа 15 минут на проспекте Фрунзе.

— Автомобиль MAN произвёл наезд на препятствие, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

ДТП попало на камеры уличного видеонаблюдения

Фура выехала на обочину и снесла всё, что ей попалось на пути. Ранее в мэрии рассказали, когда всё это восстановят.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

происшествияДТПавто
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

гость
13 мар 2020 в 14:30

фуры вообще по городу гоняют...и всем по... пора может спросить с гибдд и остальных?

13 мар 2020 в 14:17

Сегодня день фур, сначала светофор, потом на полушке фура пробку создала, на промышленной фура стояла посреди дороги.

Гость
13 мар 2020 в 13:55

"Ранее в мэрии рассказали, когда всё это восстановят." - Лучше бы рассказали, за чей счет?