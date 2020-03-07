В центре Ярославля машина проломила забор и перевернулась. Видео

Сегодня около 10 утра случилось ДТП на перекрёстке Советской улицы и проспекта Ленина в Ярославле. Автомобиль проломил забор у пешеходного перехода и перевернулся.

ДТП попало на видео. По кадрам видно, что автомобиль отбросило на забор после удара — в авто врезалась другая машина, водитель которой поторопился на повороте.

К пострадавшим на помощь бросились прохожие.



— Когда я подошёл, водитель уже сам вылез из машины, а я помогла выбраться женщине-пассажирке. Приехали медики, помогли, люди живы, — рассказал ярославец Александр Чистяков, оказавшийся на месте ДТП.

