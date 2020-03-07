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В центре Ярославля машина проломила забор и перевернулась. Видео

Водителю и пассажирке из салона помогали выбираться прохожие

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Машина снесла ограждение у пешеходного перехода

Машина снесла ограждение у пешеходного перехода

Сегодня около 10 утра случилось ДТП на перекрёстке Советской улицы и проспекта Ленина в Ярославле. Автомобиль проломил забор у пешеходного перехода и перевернулся.
ДТП попало на видео. По кадрам видно, что автомобиль отбросило на забор после удара — в авто врезалась другая машина, водитель которой поторопился на повороте.
К пострадавшим на помощь бросились прохожие.

— Когда я подошёл, водитель уже сам вылез из машины, а я помогла выбраться женщине-пассажирке. Приехали медики, помогли, люди живы, — рассказал ярославец Александр Чистяков, оказавшийся на месте ДТП.

В забор машина влетела на полном ходу

В забор машина влетела на полном ходу


Кто виноват в столкновении, предстоит выяснить полиции. Водители говорят, на этом перекрёстке так бывает.

— Обычно дожидаются на повороте зелёного сигнала и тогда едут. Но когда свободная дорога, то подворачивают, не дожидаясь. Это не нарушение. Но уступить обязаны при повороте, — говорит водитель Антон Березин.

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ДТПавария в Ярославле
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