«Должен был предугадать»: ярославец, попавший в ДТП на окружной, ищет других пострадавших

Авто залетело на отбойник, а потом перевернулось на крышу Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

На окружной дороге в Ярославле перевернулась машина, водитель которой теперь пытается восстановить справедливость и ищет других пострадавших на этом участке. ДТП произошло 18 февраля около посёлка Суринского, 24-летний Александр ехал здесь на свом «Хёндай» со стороны Брагино. Парень рассказал, что на улице уже было темно и он не увидел знака, который предупреждал бы о появлении на трассе отбойника. Автомобиль молодого человека залетел на тросовый отбойник, а затем перевернулся на крышу на правую сторону дороги.

— Я с пассажиром ехал со стороны заправки, но держался левой стороны, — вспоминает Александр. — Было темно, предупреждающего знака видно не было. Все произошло мгновенно. — Нам очень повезло остаться в живых. После того как машина оказалась перевернутой на крышу, к нам подбежали люди из других автомобилей и стали предлагать помощь. Помню, открыл кто-то дверь, наклонился и спросил: «Жив? Все в порядке?» Тогда я ответил, что все хорошо, и начал выползать из машины. Появилось видео момента ДТП.

Александр говорит, что на место очень быстро приехала скорая и полиция. Бригада неотложки быстро предложила проехать в больницу, но для этого Александру пришлось бы оставить машину. Он решил, что нужно вызвать ГИБДД, убрать машину с дороги, поэтому от госпитализации отказался.

Парень считает, что в случившемся его вины нет, и теперь ищет других пострадавших на этом аварийном участке пути.

— Ехал я не быстро, так как там яма на яме, — рассказал Александр. — Там часто аварии происходят. Однако в ГИБДД сказали, что я должен был предугадать дорожную ситуацию, а теперь мне, скорее всего, придется платить штраф за порчу тросового отбойника.

