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«Должен был предугадать»: ярославец, попавший в ДТП на окружной, ищет других пострадавших

Он винит в происшествии состояние дороги

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Авто залетело на отбойник, а потом перевернулось на крышу&nbsp;

Авто залетело на отбойник, а потом перевернулось на крышу 

На окружной дороге в Ярославле перевернулась машина, водитель которой теперь пытается восстановить справедливость и ищет других пострадавших на этом участке. ДТП произошло 18 февраля около посёлка Суринского, 24-летний Александр ехал здесь на свом «Хёндай» со стороны Брагино. Парень рассказал, что на улице уже было темно и он не увидел знака, который предупреждал бы о появлении на трассе отбойника. Автомобиль молодого человека залетел на тросовый отбойник, а затем перевернулся на крышу на правую сторону дороги.

— Я с пассажиром ехал со стороны заправки, но держался левой стороны, — вспоминает Александр. — Было темно, предупреждающего знака видно не было. Все произошло мгновенно. — Нам очень повезло остаться в живых. После того как машина оказалась перевернутой на крышу, к нам подбежали люди из других автомобилей и стали предлагать помощь. Помню, открыл кто-то дверь, наклонился и спросил: «Жив? Все в порядке?» Тогда я ответил, что все хорошо, и начал выползать из машины.

Появилось видео момента ДТП.

Александр говорит, что на место очень быстро приехала скорая и полиция. Бригада неотложки быстро предложила проехать в больницу, но для этого Александру пришлось бы оставить машину. Он решил, что нужно вызвать ГИБДД, убрать машину с дороги, поэтому от госпитализации отказался.

Парень считает, что в случившемся его вины нет, и теперь ищет других пострадавших на этом аварийном участке пути. 

— Ехал я не быстро, так как там яма на яме, — рассказал Александр. — Там часто аварии происходят. Однако в ГИБДД сказали, что я должен был предугадать дорожную ситуацию, а теперь мне, скорее всего, придется платить штраф за порчу тросового отбойника.

В ГИБДД по Ярославской области сообщили, что разбирательства ещё идут.

— Протокол составлен, — подтвердили ситуацию в ГИБДД по Ярославской области. — 25 февраля состоится комиссия, где и будет принято решение, выпишут ли молодому человеку штраф или нет, но факт порчи имущества есть.

Однако Александр уверен в своей правоте, поэтому решил идти до конца и обращаться в суд.

— После моей аварии произошла еще одна, — рассказал парень. — Там такое случается чуть ли не каждый день. Хорошо, что мне повезло и я жив, а кому-то может повезти меньше... Я уже нанял адвокатов, буду ходить по судам до тех пор, пока проблема не решится. Пока что уже второй день в больницы хожу, чтобы полностью обследоваться после аварии.

Недавно на окружной дороге Ярославля машина перевернулась из-за ямы. Чтобы решить вопрос с этой дорогой, молодой человек ищет тех, кто тоже попадал в аварию на этом участке. Если вы или ваши знакомые так же пострадали там же, пишите в сообщения в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру 8 (930) 127-23-59. 

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аварияокружнаяДТП
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
20 фев 2020 в 22:16

Дорога узкая, по одной полосе в каждую сторону, так ещё и тросы натянули.

Гость
20 фев 2020 в 21:57

Зачем их вообще поставили? Заузили дорогу. Очередное отмывание?

игорь
20 фев 2020 в 21:39

человеку повезло. дорога вся в ямах. узкая. отбойников не видно. после пахмы в сторону брагино знак в 3 метрах от начала отбойника!!! никто ни за что не отвечает