«Должен был предугадать»: ярославец, попавший в ДТП на окружной, ищет других пострадавших

На окружной дороге в Ярославле перевернулась машина, водитель которой теперь пытается восстановить справедливость и ищет других пострадавших на этом участке. ДТП произошло 18 февраля около посёлка Суринского, 24-летний Александр ехал здесь на свом «Хёндай» со стороны Брагино. Парень рассказал, что на улице уже было темно и он не увидел знака, который предупреждал бы о появлении на трассе отбойника. Автомобиль молодого человека залетел на тросовый отбойник, а затем перевернулся на крышу на правую сторону дороги.
— Я с пассажиром ехал со стороны заправки, но держался левой стороны, — вспоминает Александр. — Было темно, предупреждающего знака видно не было. Все произошло мгновенно. — Нам очень повезло остаться в живых. После того как машина оказалась перевернутой на крышу, к нам подбежали люди из других автомобилей и стали предлагать помощь. Помню, открыл кто-то дверь, наклонился и спросил: «Жив? Все в порядке?» Тогда я ответил, что все хорошо, и начал выползать из машины.
Появилось видео момента ДТП.
Александр говорит, что на место очень быстро приехала скорая и полиция. Бригада неотложки быстро предложила проехать в больницу, но для этого Александру пришлось бы оставить машину. Он решил, что нужно вызвать ГИБДД, убрать машину с дороги, поэтому от госпитализации отказался.
Парень считает, что в случившемся его вины нет, и теперь ищет других пострадавших на этом аварийном участке пути.
— Ехал я не быстро, так как там яма на яме, — рассказал Александр. — Там часто аварии происходят. Однако в ГИБДД сказали, что я должен был предугадать дорожную ситуацию, а теперь мне, скорее всего, придется платить штраф за порчу тросового отбойника.
В ГИБДД по Ярославской области сообщили, что разбирательства ещё идут.
— Протокол составлен, — подтвердили ситуацию в ГИБДД по Ярославской области. — 25 февраля состоится комиссия, где и будет принято решение, выпишут ли молодому человеку штраф или нет, но факт порчи имущества есть.
Однако Александр уверен в своей правоте, поэтому решил идти до конца и обращаться в суд.
— После моей аварии произошла еще одна, — рассказал парень. — Там такое случается чуть ли не каждый день. Хорошо, что мне повезло и я жив, а кому-то может повезти меньше... Я уже нанял адвокатов, буду ходить по судам до тех пор, пока проблема не решится. Пока что уже второй день в больницы хожу, чтобы полностью обследоваться после аварии.
Недавно на окружной дороге Ярославля машина перевернулась из-за ямы. Чтобы решить вопрос с этой дорогой, молодой человек ищет тех, кто тоже попадал в аварию на этом участке. Если вы или ваши знакомые так же пострадали там же, пишите в сообщения в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру 8 (930) 127-23-59.