«Дорогу будто бомбили»: в ДТП под Ярославлем перевернулся автомобиль

В Ярославле около поселка Суринский перевернулся фиолетовый «Хёндай». Авария произошла 18 февраля в восьмом часу вечера около заправки.

Автомобиль на скорости налетел на ограждение и перевернулся. За рулем машины сидел 24-летний ярославец. Молодой человек получил травмы, но, к счастью, не критичные.

— Молодому человеку назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Фотографию с места аварии в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» разместил брат пострадавшего. Он ищет очевидцев произошедшего. Пользователи Сети не удивлены такому ДТП. Они винят во всем состояние дороги.

