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«Дорогу будто бомбили»: в ДТП под Ярославлем перевернулся автомобиль

Автомобилисты винят в аварии состояние дороги

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Автомобиль налетел на отбойник и перевернулся

Автомобиль налетел на отбойник и перевернулся

В Ярославле около поселка Суринский перевернулся фиолетовый «Хёндай». Авария произошла 18 февраля в восьмом часу вечера около заправки. 

Автомобиль на скорости налетел на ограждение и перевернулся. За рулем машины сидел 24-летний ярославец. Молодой человек получил травмы, но, к счастью, не критичные.

— Молодому человеку назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фотографию с места аварии в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» разместил брат пострадавшего. Он ищет очевидцев произошедшего. Пользователи Сети не удивлены такому ДТП. Они винят во всем состояние дороги.

— Окружная рассыпалась конкретно, — написал в группе Алексей Владимирович. — Ям — будто ее бомбили. Многие несутся по ямам, как только колеса не отваливаются.

Ярославцы, которые сегодня проезжали по этой трассе, рассказали, что видели помятый отбойник и напомнили о том, что на этой дороге нужно быть аккуратнее.

Недавно на окружной дороге Ярославля машина перевернулась из-за ямы

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КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
19 фев 2020 в 18:37

он есть - брехун и неумеха , дороги в отличном качестве и следят за ними очень приличные люди😁

den
19 фев 2020 в 18:22

ключевой момент: "Многие несутся по ямам, как только колеса не отваливаются."

Гость
19 фев 2020 в 18:15

очередной летун , а прикиньте что будет если ямы за латают , хорошо что у меня ДТ —75 , езжу не спеша и главное Где хочу.