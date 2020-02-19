«Дорогу будто бомбили»: в ДТП под Ярославлем перевернулся автомобиль

В Ярославле около поселка Суринский перевернулся фиолетовый «Хёндай». Авария произошла 18 февраля в восьмом часу вечера около заправки.
Автомобиль на скорости налетел на ограждение и перевернулся. За рулем машины сидел 24-летний ярославец. Молодой человек получил травмы, но, к счастью, не критичные.
— Молодому человеку назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Фотографию с места аварии в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» разместил брат пострадавшего. Он ищет очевидцев произошедшего. Пользователи Сети не удивлены такому ДТП. Они винят во всем состояние дороги.
— Окружная рассыпалась конкретно, — написал в группе Алексей Владимирович. — Ям — будто ее бомбили. Многие несутся по ямам, как только колеса не отваливаются.
Ярославцы, которые сегодня проезжали по этой трассе, рассказали, что видели помятый отбойник и напомнили о том, что на этой дороге нужно быть аккуратнее.
Недавно на окружной дороге Ярославля машина перевернулась из-за ямы.