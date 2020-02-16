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Происшествия

В Ярославле из-за ямы на дороге перевернулся автомобиль

Водителю понадобилась помощь медиков

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Причиной серьёзной аварии очевидцы называют состояние дороги&nbsp;

Причиной серьёзной аварии очевидцы называют состояние дороги 

Сегодня днём на юго-западной окружной дороге в Ярославле случилось крупное ДТП: один автомобиль задел другую машину и перевернулся. Но в этом происшествии очевидцы винят не превышающих скорости водителей, а состояние дороги.

— Очевидцы говорят, хватанул обочину, понесло, ударил другую машину, лег на крышу, — рассказал Александр Голубков. 

— Там ямы справа размером с траншею под танк, — пишет Сергей Павлев. 

Водителю перевернувшейся легковушки понадобилась помощь медиков. 

Спустя несколько часов после ДТП на место выехал дорожный активист Ярославля Темур Абдуллаев, чтобы обвести контур ямы на окружной дороге светоотражающей краской. Выглядит это место вот так: 

Ремонт юго-западной окружной дороги делали в 2017 году по президентской программе Безопасные и качественные дороги. Именно эту улицу ремонтировал московский подрядчик «Экоград», и уже сразу после завершения работ к нему была масса претензий. В настоящее время срок гарантии на работы ещё должен действовать.

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ДТПокружнаядорожные ямы
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
16 фев 2020 в 21:54

от ямы, что на фотографии, до места, где лежал перевернутый авто, ещё с километр ехать. а там, где он перевернулся ям нет и ограничение 40 км/ч. наличие противотанковых рвов на федеральной трассе, конечно, вызывает вопросы

Гость
16 фев 2020 в 22:00

Вот это яма!!! Вот это жесть! Вот это мэр!!!

Гость
16 фев 2020 в 21:58

# Я/МЫ ЯРОСЛАВЛЬ