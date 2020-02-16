В Ярославле из-за ямы на дороге перевернулся автомобиль

Сегодня днём на юго-западной окружной дороге в Ярославле случилось крупное ДТП: один автомобиль задел другую машину и перевернулся. Но в этом происшествии очевидцы винят не превышающих скорости водителей, а состояние дороги.

— Очевидцы говорят, хватанул обочину, понесло, ударил другую машину, лег на крышу, — рассказал Александр Голубков.

— Там ямы справа размером с траншею под танк, — пишет Сергей Павлев.

Водителю перевернувшейся легковушки понадобилась помощь медиков.

Спустя несколько часов после ДТП на место выехал дорожный активист Ярославля Темур Абдуллаев, чтобы обвести контур ямы на окружной дороге светоотражающей краской. Выглядит это место вот так: