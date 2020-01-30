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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«У водителя случился инсульт»: в ГИБДД рассказали о смертельном ДТП с автобусами на Московском

Руководитель ярославского управления Госавтоинспекции озвучил новые подробности

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Водитель так и не смог затормозить сам и врезался в дерево

Водитель так и не смог затормозить сам и врезался в дерево

Сегодня временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по Ярославской области Антон Царев рассказал подробности смертельного ДТП с автобусами на Московском проспекте.

— Когда автобус врезался в дерево, у него тормоз был поджат кожухом. Возможно, кожух поджал тормоз во время столкновения с другим автобусом или светофором. По крайней мере, водитель говорил, что он свободно управлял автобусом до столкновения. Что стало причиной ДТП, непонятно. Сейчас идут экспертизы. После аварии у водителя случился инсульт. Возможно, это влияло на его способность оценивать обстановку. Сейчас все обстоятельства проверяются, — рассказал Царёв.

ДТП произошло 24 января на Московском проспекте в Ярославле. Автобус № 41 протаранил другой автобус — заказной — и, проехав по встречке и задев еще несколько машин, врезался в дерево. Сам автобус № 41 был пуст. В нем ехали только водитель и кондуктор. А вот во втором автобусе были пассажиры. Один из них скончался на месте происшествия, 24 человека обратились за помощью медиков. 

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ДТП на Московском
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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
30 янв 2020 в 16:16

Почему нам лгут?Говорили же что этот водитель автобуса у которого отказали тормоза какие-то пояснения давал, его якобы опрашивали.А тут -на тебе- инсульт. При инсульте даже сознание теряют, а водитель давал пояснения . Считаю, что хотят свалить все на водителя, а именно то, что по городу ездят ржавые худые корыта, с потолка которых на пассажиров в дождливую погоду внутрь салона прямо на головы льётся вода.

Николай Угодник
30 янв 2020 в 16:31

Вот увидите, сгнобят водилу...

санитар леса
30 янв 2020 в 16:24

лучше бы ответили почему он вильнул влево и вдарил другой автобус! на ровной дороге..