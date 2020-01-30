«У водителя случился инсульт»: в ГИБДД рассказали о смертельном ДТП с автобусами на Московском

Водитель так и не смог затормозить сам и врезался в дерево

Сегодня временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по Ярославской области Антон Царев рассказал подробности смертельного ДТП с автобусами на Московском проспекте.

— Когда автобус врезался в дерево, у него тормоз был поджат кожухом. Возможно, кожух поджал тормоз во время столкновения с другим автобусом или светофором. По крайней мере, водитель говорил, что он свободно управлял автобусом до столкновения. Что стало причиной ДТП, непонятно. Сейчас идут экспертизы. После аварии у водителя случился инсульт. Возможно, это влияло на его способность оценивать обстановку. Сейчас все обстоятельства проверяются, — рассказал Царёв.