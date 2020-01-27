«Я сегодня не приду»: одноклассники рассказали о девочке, выпавшей утром с 19-го этажа

В понедельник, 27 января, в Ярославле произошла трагедия: с балкона
Ужасная смерть попала в запись камеры видеонаблюдения на доме. Всё произошло буквально на глазах соседей.
— Вышла бы я пораньше гулять с собакой... Я видела уже тело. Встретила женщину, которая плакала от увиденного, плохо ей было, — рассказала ярославна, живущая в соседнем доме.
Судя по тому, как исписаны детским почерком стены, подростки на
Несмотря на такие детали, в школе, где училась погибшая девочка, говорят, что она была весьма жизнерадостной. Родители у школы говорят, что в шоке от таких новостей. Педагоги тоже. Говорят, что видели видео в интернете, и не могут подобрать слов, насколько это ужасно.
— Некоторые в школе плакали. Учитель её классный тоже. Всегда видели её улыбчивой и радостной, — рассказала девочка из параллельного класса.
Ребята из школы, где училась девочка, рассказывают, что утром она написала подружке: «Я сегодня не приду. Наверное». Это сообщение девушка отправила в 07:37 утра.
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.