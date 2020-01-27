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Происшествия

«Я сегодня не приду»: одноклассники рассказали о девочке, выпавшей утром с 19-го этажа

В Ярославле 13-летняя школьница рухнула на припаркованную машину и мгновенно погибла

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Девушка училась в седьмом классе. Как она оказалась на этом балконе — пока непонятно

Девушка училась в седьмом классе. Как она оказалась на этом балконе — пока непонятно

В понедельник, 27 января, в Ярославле произошла трагедия: с балкона 19-го этажа выпала школьница. Это произошло около восьми часов утра, перед началом уроков в школе. Семиклассница рухнула на крышу припаркованного под домом автомобиля. Девочка погибла мгновенно. 

Ужасная смерть попала в запись камеры видеонаблюдения на доме. Всё произошло буквально на глазах соседей.

— Вышла бы я пораньше гулять с собакой... Я видела уже тело. Встретила женщину, которая плакала от увиденного, плохо ей было, — рассказала ярославна, живущая в соседнем доме. 

Судя по тому, как исписаны детским почерком стены, подростки на 19-м этаже высотки собирались регулярно. Надписи пугающие — между любовными посланиями пишут про смерть, ад, сатану. У дверей подъезда тоже странное: «Ищи меня внизу», «Ищи мой труп». 

Несмотря на такие детали, в школе, где училась погибшая девочка, говорят, что она была весьма жизнерадостной. Родители у школы говорят, что в шоке от таких новостей. Педагоги тоже. Говорят, что видели видео в интернете, и не могут подобрать слов, насколько это ужасно. 

— Некоторые в школе плакали. Учитель её классный тоже. Всегда видели её улыбчивой и радостной, — рассказала девочка из параллельного класса.

Ребята из школы, где училась девочка, рассказывают, что утром она написала подружке: «Я сегодня не приду. Наверное». Это сообщение девушка отправила в 07:37 утра.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

Переписка из школьного чата

Переписка из школьного чата

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