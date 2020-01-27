«Я сегодня не приду»: одноклассники рассказали о девочке, выпавшей утром с 19-го этажа

Девушка училась в седьмом классе. Как она оказалась на этом балконе — пока непонятно

В понедельник, 27 января, в Ярославле произошла трагедия: с балкона 19-го этажа выпала школьница. Это произошло около восьми часов утра, перед началом уроков в школе. Семиклассница рухнула на крышу припаркованного под домом автомобиля. Девочка погибла мгновенно.

Ужасная смерть попала в запись камеры видеонаблюдения на доме. Всё произошло буквально на глазах соседей.

— Вышла бы я пораньше гулять с собакой... Я видела уже тело. Встретила женщину, которая плакала от увиденного, плохо ей было, — рассказала ярославна, живущая в соседнем доме.