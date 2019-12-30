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Упал, но продолжал светить: в Ярославле рухнул третий светофор за полторы недели

Горожане считают, что это тенденция

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Это уже третий за полторы недели упавший светофор в Ярославле

Это уже третий за полторы недели упавший светофор в Ярославле

В Ярославле прямо на дорогу упал светофор. Фото происшествия 30 декабря в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» выставил Кирилл Белов.

— В Лесных полянах устал светофор под конец года, — подписал он кадр.

На фото видно, что у светофора переломился столб. Интересно, что при этом он продолжал светить.

Подобный случай в Ярославле уже третий за полторы недели.

— Новая беда Ярославля — светофоры, — пишут в комментариях к посту.

Горожане уже назвали это явление светофоропадом. 19 декабря в Дзержинском районе упавший светофор чуть не убил женщину. На проспекте Фрунзе светофор снесла машина. Он рухнул в нескольких сантиметрах от пешехода. Что стало причиной падения светофора в Лесных полянах, пока не известно. 

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светофорупал
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
30 дек 2019 в 11:10

Федеральная программа безопасные и качественные светофоры!

Гога
30 дек 2019 в 11:46

Полушкина роща , на против заезда на лакокраску , пешеходный переход , над ним висят знаки движения по полосам, один знак уже почти упал , скоро оторвется и влетит в какую нибудь машину . Недавно видел на ленинградском проспекте , светофор на против космоса , где аптека на остановке , светофор был прикручен на 3 болтах , 1 не было и шатался ветром.

гость
30 дек 2019 в 11:25

Ну, упал и упал. Незаменимых у нас нет.