Упал, но продолжал светить: в Ярославле рухнул третий светофор за полторы недели

Это уже третий за полторы недели упавший светофор в Ярославле

В Ярославле прямо на дорогу упал светофор. Фото происшествия 30 декабря в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» выставил Кирилл Белов.



— В Лесных полянах устал светофор под конец года, — подписал он кадр.



На фото видно, что у светофора переломился столб. Интересно, что при этом он продолжал светить.



Подобный случай в Ярославле уже третий за полторы недели.



— Новая беда Ярославля — светофоры, — пишут в комментариях к посту.



Горожане уже назвали это явление светофоропадом. 19 декабря в Дзержинском районе упавший светофор чуть не убил женщину. На проспекте Фрунзе светофор снесла машина. Он рухнул в нескольких сантиметрах от пешехода. Что стало причиной падения светофора в Лесных полянах, пока не известно.

