«Зашёл в лес и не вернулся»: в Ярославле ищут пропавшего мужчину из Иваново

В Костромской области пропал 29-летний Алексей Шепелев. Родные ищут его с 17 декабря. Алексей живет в Иваново, но в тот день отправился с другом покататься на машине. Около деревни Терентьево Костромского района Алексей захотел в туалет. Мужчины остановили авто, Алексей отошел в лес и оттуда уже не вернулся.
— Отец Леши сказал, что он вместе с другом катался на машине, остановились, — рассказала подруга мужчины Оксана. — Лешка пошел в туалет, друг его ждал, но Леша не вернулся.
У Алексея Шепелева рост — 175 сантиметров, он среднего телосложения. У Леши черные, коротко стриженные волосы и темные глаза.
В тот день он был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки. В скором времени после пропажи, как рассказала Оксана, Алексея пошли искать с собаками и не нашли. Телефон у него не отвечает. В поисковом отряде предположили, что Алексей мог добраться до Ярославля.
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