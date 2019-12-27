«Зашёл в лес и не вернулся»: в Ярославле ищут пропавшего мужчину из Иваново

Мужчина в этот день катался с другом на машине

В Костромской области пропал 29-летний Алексей Шепелев. Родные ищут его с 17 декабря. Алексей живет в Иваново, но в тот день отправился с другом покататься на машине. Около деревни Терентьево Костромского района Алексей захотел в туалет. Мужчины остановили авто, Алексей отошел в лес и оттуда уже не вернулся.



— Отец Леши сказал, что он вместе с другом катался на машине, остановились, — рассказала подруга мужчины Оксана. — Лешка пошел в туалет, друг его ждал, но Леша не вернулся.



У Алексея Шепелева рост — 175 сантиметров, он среднего телосложения. У Леши черные, коротко стриженные волосы и темные глаза.