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«Зашёл в лес и не вернулся»: в Ярославле ищут пропавшего мужчину из Иваново

Алексей Шепелев пропал во время прогулки с другом

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Мужчина в этот день катался с другом на машине

Мужчина в этот день катался с другом на машине

В Костромской области пропал 29-летний Алексей Шепелев. Родные ищут его с 17 декабря. Алексей живет в Иваново, но в тот день отправился с другом покататься на машине. Около деревни Терентьево Костромского района Алексей захотел в туалет. Мужчины остановили авто, Алексей отошел в лес и оттуда уже не вернулся.

— Отец Леши сказал, что он вместе с другом катался на машине, остановились, — рассказала подруга мужчины Оксана. — Лешка пошел в туалет, друг его ждал, но Леша не вернулся.

У Алексея Шепелева рост — 175 сантиметров, он среднего телосложения. У Леши черные, коротко стриженные волосы и темные глаза.

Алексей пропал в районе отметки&nbsp;

Алексей пропал в районе отметки 

В тот день он был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки. В скором времени после пропажи, как рассказала Оксана, Алексея пошли искать с собаками и не нашли. Телефон у него не отвечает. В поисковом отряде предположили, что Алексей мог добраться до Ярославля.

Если кто-то видел Алексея, сообщите, пожалуйста, в редакцию по телефону +7 930 1272-35-29 (в мессенджерах WhatsApp. Viber. Telegram) или пишите в сообщения группы во «ВКонтакте».

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пропал мужчина
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
27 дек 2019 в 14:39

Мутно все. Поехали покататься из Иваново в Костромскую область. Стеснительный какой пописать в лес удалился.

Гость
27 дек 2019 в 14:35

а что собаками в этом месте прочесать трудно