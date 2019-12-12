С российской птицефабрики на двух автобусах сбежали рабочие из Узбекистана

Сбежавших с завода рабочих ловили с гаишниками Фото: мэрия Ярославля

На птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе Ярославской области взбунтовались рабочие. Сотрудники предприятия рассказали, во что это всё в итоге вылилось.

— Они давно жаловались на плохие условия труда и низкую зарплату, — говорят сотрудники «Ярославского бройлера». — Позавчера зарплата была, их она не устроила, мало заплатили. С их слов, меньше, чем обычно. Пришли требовать к начальнику, им в ответ: не нравится — уезжайте.

Рабочие не захотели это терпеть и прислушались к словам начальника — решили не идти на производство, а уехать.



— Заказали себе два автобуса, сели в них и уехали, — продолжают работники предприятия. — Чтобы производство не встало, на завод срочно вызвали тех, у кого был выходной. Даже руководители вышли трудиться в качестве простых рабочих.

В таком режиме работать никому не понравилось. И на заводе решили — рабочих надо срочно вернуть. За ними отправились в погоню.

— Около 07:30 сотрудники ГИБДД на выезде из Тутаева в сторону Ярославля остановили два автобуса с выходцами одной из стран СНГ, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Сотрудники проверили технической состояние автобусов ПАЗ и документы у пассажиров. Никаких нарушений выявлено не было.

Инспекторы узбеков отпустили. Но руководство завода вернуло иностранных рабочих. Как удалось уговорить узбеков развернуться и поехать обратно, история умалчивает, так как официально на предприятии от комментариев отказываются. Но бунтари сегодня снова вышли на работу.

— Говорят, что им доплатили недостающие деньги и пообещали больше не обманывать с зарплатой, — перешёптываются между собой заводчане.

