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С российской птицефабрики на двух автобусах сбежали рабочие из Узбекистана

Сотрудники взбунтовались против низких зарплат

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Сбежавших с завода рабочих ловили с гаишниками

Сбежавших с завода рабочих ловили с гаишниками

На птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе Ярославской области взбунтовались рабочие. Сотрудники предприятия рассказали, во что это всё в итоге вылилось.

— Они давно жаловались на плохие условия труда и низкую зарплату, — говорят сотрудники «Ярославского бройлера». — Позавчера зарплата была, их она не устроила, мало заплатили. С их слов, меньше, чем обычно. Пришли требовать к начальнику, им в ответ: не нравится — уезжайте.

Рабочие не захотели это терпеть и прислушались к словам начальника — решили не идти на производство, а уехать.

— Заказали себе два автобуса, сели в них и уехали, — продолжают работники предприятия. — Чтобы производство не встало, на завод срочно вызвали тех, у кого был выходной. Даже руководители вышли трудиться в качестве простых рабочих.

В таком режиме работать никому не понравилось. И на заводе решили — рабочих надо срочно вернуть. За ними отправились в погоню. 

— Около 07:30 сотрудники ГИБДД на выезде из Тутаева в сторону Ярославля остановили два автобуса с выходцами одной из стран СНГ, — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Сотрудники проверили технической состояние автобусов ПАЗ и документы у пассажиров. Никаких нарушений выявлено не было.

Инспекторы узбеков отпустили. Но руководство завода вернуло иностранных рабочих. Как удалось уговорить узбеков развернуться и поехать обратно, история умалчивает, так как официально на предприятии от комментариев отказываются. Но бунтари сегодня снова вышли на работу.

— Говорят, что им доплатили недостающие деньги и пообещали больше не обманывать с зарплатой, — перешёптываются между собой заводчане.

После случившегося на заводе известно, что сбежавшие рабочие на «Ярославском бройлере» трудились легально. Рядом есть барак, где они живут. Но некоторые снимают квартиры в Тутаеве, Дюдьково и Песочном.

«Ярославский бройлер» — крупнейшая птицефабрика в Ярославской области. Она находится в посёлке Октябрьском Рыбинского района. Предприятие работает уже более 35 лет.

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работазавод«Ярославский бройлер»
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
12 дек 2019 в 13:40

Все наши бизнессули считают исключительно своей заслугой и достижением все, что производится руками рабочих и ИТР. А государство их негласно поддерживает, позволяя выплачивать унизительные зарплаты и делая все на законодательном уровне, чтобы человек чувствовал себя букашкой, какашкой и просто отходом производства бизнессули. Перед революцией17 года была похожая ситуация...

Побег из Курятника
12 дек 2019 в 13:39

А как же детский труд? При царе ведь трудились детки с 10 лет на барина и эту практику надо внедрить. Ну коли бусурмане не хотят работать за похлебку ,дак пущай дети кухарок работают. У нас еще много чего можно взять из 19 века. Нонешняя ылита так скучает по этим богохранимым временам.

Гость
12 дек 2019 в 14:36

То есть ГИБДД можно заказать, как Деда Мороза?