На самом лишь царапины: в Ярославском районе пьяный водитель угробил друга в ДТП

Ранним утром 7 декабря в Ярославском районе произошло смертельное ДТП. На дороге Новленское — Иванищево около деревни Новленское в кювет улетел автомобиль «Хёндай-Солярис».
За рулём сидел 48-летний мужчина.
— Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, — рассказали в УМВД по Ярославской области. Он-то отделался легким испугом. А вот один из его пассажиров — 38-летний мужчина — погиб на месте. Еще один пассажир — 35-летний мужчина — получил травмы.
Полиция возбудила уголовное дело, водителя задержали. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.