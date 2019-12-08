На самом лишь царапины: в Ярославском районе пьяный водитель угробил друга в ДТП

Вася 8 дек 2019 в 13:54

А машинка то из такси.

Это наверно как раз один из тех водителей который требовал больше денег и прав от агрегаторов. Жду не дождусь когда уже яндекс запустит беспилотные такси. Вот тогда все эти оболтусы вообще завоют.