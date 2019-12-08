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На самом лишь царапины: в Ярославском районе пьяный водитель угробил друга в ДТП

Мужчина не справился с управлением

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Машина улетела в кювет

Машина улетела в кювет

Ранним утром 7 декабря в Ярославском районе произошло смертельное ДТП. На дороге Новленское — Иванищево около деревни Новленское в кювет улетел автомобиль «Хёндай-Солярис».

За рулём сидел 48-летний мужчина. 

— Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, — рассказали в УМВД по Ярославской области. Он-то отделался легким испугом. А вот один из его пассажиров — 38-летний мужчина — погиб на месте. Еще один пассажир — 35-летний мужчина — получил травмы. 

Полиция возбудила уголовное дело, водителя задержали. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Вася
8 дек 2019 в 13:54

А машинка то из такси.
Это наверно как раз один из тех водителей который требовал больше денег и прав от агрегаторов. Жду не дождусь когда уже яндекс запустит беспилотные такси. Вот тогда все эти оболтусы вообще завоют.