При пожаре не спасетесь: в Ярославле нашли опасный супермаркет

В Ярославле работает опасный супермаркет. Он расположен в торговом центре «Аврора» на проспекте Машиностроителей. Владельцы магазина нарушили сразу несколько правил пожарной безопасности. В итоге покупатели, заходя сюда за продуктами, каждый раз рискуют жизнью.



— Пути эвакуации загромождены продукцией и тарой, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нет знаков, обозначающих пути эвакуации, ширина основных проходов в торговом зале менее нормативных 2,5 метра, — перечислили выявленные нарушения в прокуратуре Ярославля.

