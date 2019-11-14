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При пожаре не спасетесь: в Ярославле нашли опасный супермаркет

Нарушения выявила прокуратура совместно с Госпожнадзором

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В Ярославле нашли опасный супермаркет

В Ярославле нашли опасный супермаркет

В Ярославле работает опасный супермаркет. Он расположен в торговом центре «Аврора» на проспекте Машиностроителей. Владельцы магазина нарушили сразу несколько правил пожарной безопасности. В итоге покупатели, заходя сюда за продуктами, каждый раз рискуют жизнью.

— Пути эвакуации загромождены продукцией и тарой, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нет знаков, обозначающих пути эвакуации, ширина основных проходов в торговом зале менее нормативных 2,5 метра, — перечислили выявленные нарушения в прокуратуре Ярославля.

По результатам проверки прокуратура города направила руководству магазина представление об устранении нарушений. На директора супермаркета завели административное дело, назначен штраф 10 тысяч рублей.

Если магазин оставит требования правоохранителей без внимания, ему грозит временное закрытие.

ТЕКСТ

ТЕГИ

магазинсупермаркет

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
14 ноя 2019 в 11:25

Небольшие магазины Дикси вообще удивляют, расстояние между витринами меньше метра, как в лабиринте. Например на углу Ухтомского и Гор.вала.

Гость
14 ноя 2019 в 11:22

Магазин "Дикси" на пр. Ленина 11/74. Один в один. Не приведи бог! Не зря раньше в "Гастрономе" были большие стеклянные окна.

Димон
14 ноя 2019 в 10:38

фотка из Пятерочки) лень было нагуглить фото Магнита?)))