При пожаре не спасетесь: в Ярославле нашли опасный супермаркет

В Ярославле работает опасный супермаркет. Он расположен в торговом центре «Аврора» на проспекте Машиностроителей. Владельцы магазина нарушили сразу несколько правил пожарной безопасности. В итоге покупатели, заходя сюда за продуктами, каждый раз рискуют жизнью.
— Пути эвакуации загромождены продукцией и тарой, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нет знаков, обозначающих пути эвакуации, ширина основных проходов в торговом зале менее нормативных 2,5 метра, — перечислили выявленные нарушения в прокуратуре Ярославля.
По результатам проверки прокуратура города направила руководству магазина представление об устранении нарушений. На директора супермаркета завели административное дело, назначен штраф 10 тысяч рублей.
Если магазин оставит требования правоохранителей без внимания, ему грозит временное закрытие.