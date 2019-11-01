ЧП в ярославской поликлинике: руку малыша защемило в аппарате для бахил

Ребенок сунул руку в аппарат для бахил, а достать не смог

В поликлинике на улице Чайковского в Ярославле произошла неприятная ситуация — руку малыша защемило в аппарате для бахил. Случилось это 30 октября. 5-летний мальчик решил ускорить процесс выдачи бахил из автомата и засунул туда руку. При этом пальчик малыша застрял в механизме. Чтобы вызволить ребенка, на место происшествия вызвали спасателей.



— Наши специалисты вскрыли аппарат и отжали металлическую шестеренку, которая удерживала палец. Мальчик мужественно следил за действиями спасателей, лишь изредка вскрикивая. Полив немного жидкого мыла, спасатели смогли вынуть руку мальчугана из плена, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

