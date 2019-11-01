1 ноября пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 71.19

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 71.19

Все новости

Все новости
Происшествия

ЧП в ярославской поликлинике: руку малыша защемило в аппарате для бахил

Чтобы освободить ребенка, на место вызывали спасателей

Поделиться

2 750
28 Обсудить
Ребенок сунул руку в аппарат для бахил, а достать не смог

Ребенок сунул руку в аппарат для бахил, а достать не смог

В поликлинике на улице Чайковского в Ярославле произошла неприятная ситуация — руку малыша защемило в аппарате для бахил. Случилось это 30 октября. 5-летний мальчик решил ускорить процесс выдачи бахил из автомата и засунул туда руку. При этом пальчик малыша застрял в механизме. Чтобы вызволить ребенка, на место происшествия вызвали спасателей.

— Наши специалисты вскрыли аппарат и отжали металлическую шестеренку, которая удерживала палец. Мальчик мужественно следил за действиями спасателей, лишь изредка вскрикивая. Полив немного жидкого мыла, спасатели смогли вынуть руку мальчугана из плена, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Центр гражданской защиты

Ребенок жаловался на боль. Его сразу осмотрели врачи — к счастью, обошлось без травм.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Происшествие

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (28)

Гость
1 ноя 2019 в 09:52

Заведующего поликлиникой наказать, аппарат уволить, как это ребенок пострадал.

Аноним
1 ноя 2019 в 08:50

И зачем же ему покупать бахилы? Их же бесплатно выдают. Или выдают только на бумаге?

Деолигия
1 ноя 2019 в 10:53

а что он туда голову не засунул???