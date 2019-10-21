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Машина стала грудой железа: в аварии под Ярославлем пострадали четыре человека

Все участники ДТП попали в больницу

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Все участники ДТП попали в больницу

Все участники ДТП попали в больницу

После поездки в воскресенье, 20 октября, четыре человека оказались в больнице. Авария произошла на 50-м километре дороги Ярославль — Углич в Большесельском районе. Как сообщают в пресс-службе УМВД, «Тойота-Камри», за рулем которого сидел 55-летний мужчина, столкнулась с «Киа», которой управляла женщина 47 лет. После того как машины столкнулись, «Киа» вылетела в кювет и перевернулась. От неё осталась лишь груда железа.

А аварии пострадали все участники ДТП: водитель «Тойота-Камри», водитель «Киа», а также все пассажиры, которые находились в этом авто, 51-летний мужчина и 19-летняя девушка.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В этот же день на 280-м километре дороги «Холмогоры» произошла смертельная авария.

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