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В центре Ярославля автобус с пассажирами врезался в иномарку

Первые подробности с места происшествия

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ДТП произошло на пересечении улиц Городской Вал и Большая Октябрьская

ДТП произошло на пересечении улиц Городской Вал и Большая Октябрьская

Сегодня около 9 часов утра на перекрёстке улиц Городской Вал и Большая Октябрьская произошло ДТП. Там автобус 72-го маршрута столкнулся с легковушкой.

— По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал, — сообщили представители правоохранительных органов.

Автомобилисты сообщают, что из-за аварии затруднён проезд на перекрёстке, но серьёзных проблем с движением, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом месте нет.

Ещё одно ДТП в Ярославле произошло сегодня утром на проспекте Фрунзе. Там друг в друга врезались сразу шесть машин.

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