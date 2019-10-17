В центре Ярославля автобус с пассажирами врезался в иномарку

ДТП произошло на пересечении улиц Городской Вал и Большая Октябрьская

Сегодня около 9 часов утра на перекрёстке улиц Городской Вал и Большая Октябрьская произошло ДТП. Там автобус 72-го маршрута столкнулся с легковушкой.

— По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал, — сообщили представители правоохранительных органов.

Автомобилисты сообщают, что из-за аварии затруднён проезд на перекрёстке, но серьёзных проблем с движением, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом месте нет.

Ещё одно ДТП в Ярославле произошло сегодня утром на проспекте Фрунзе. Там друг в друга врезались сразу шесть машин.