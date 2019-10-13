Пыталась перебежать дорогу: в центре Ярославля сбили женщину

Женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода

На улице Городской вал «Шкода-Октавия» сбила 76-летнюю женщину. ДТП произошло в около 19 часов 11 октября. Как сообщает полиция, пенсионерка пыталась перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода.



— В результате ДТП женщина госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На месте происшествия работали медики, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.



Через сутки под колёса авто попал ещё один пешеход.



— Такси на Толбухина напротив дома 21 сбило пешехода, — написал в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» Александр Беляков.

