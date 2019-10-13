13 октября воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Происшествия

Пыталась перебежать дорогу: в центре Ярославля сбили женщину

За два дня под колёса авто попали два пешехода

Поделиться

1 355
Обсудить
Женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода

Женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода

На улице Городской вал «Шкода-Октавия» сбила 76-летнюю женщину. ДТП произошло в около 19 часов 11 октября. Как сообщает полиция, пенсионерка пыталась перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода.

— В результате ДТП женщина госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работали медики, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Через сутки под колёса авто попал ещё один пешеход.

— Такси на Толбухина напротив дома 21 сбило пешехода, — написал в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» Александр Беляков.

Как сообщают свидетели ДТП, мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

— Пешеход жив, — написал Александр. — Водитель такси все сделал правильно, вызвал скорую и ДПС.

В начале недели под машину попала пожилая женщина на пересечении улиц Свердлова и Тургенева.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!