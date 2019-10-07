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«Светофоры поголовно не работают!»: в центре Ярославля «Вольво» сбил бабушку

Из-за ДТП образовалась огромная пробка

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Авария в центре Ярославля

Авария в центре Ярославля

Сегодня вечером около 18:00 на пересечении улиц Свердлова и Тургенева сбили женщину. По сообщениям очевидцев, под колёса машины попала старушка.

— Сбили бабушку на «Вольво», — сообщает в группе «Первый Ярославский автопортал» Станислав Денисюк.

— Да там такое творится! Только оттуда! Светофоры поголовно не работают! Ни пройти ни проехать, — возмущается ярославна Мария Дудник.

Очевидцы говорят, что из-за ДТП на улицах Свердлова и Тургенева образовалась большая пробка в обе стороны. Пострадавшей вызвали скорую. 

— В 17:50 73-летний водитель «Вольво» сбил пешехода, которого доставили в больницу. Проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    экс-чиновник
    7 окт 2019 в 21:09

    Дорожные ямы, освещение, светофоры...
    Нелепые фигуры у Волковского театра...
    Повышение тарифов, отмена льгот...
    Всё это - очевидные минусы в работе местной власти (с точки зрения обывателя)...
    А что в плюсе???
    Возможно, я что-то пропустил. Напомните, что мэрия сделала эпохального для ярославцев?
    Только постоянная ротация кадров, замена местных - на приезжих...
    До следующих выборов вряд ли что-то изменится, если только Волков не уйдёт на повышение.
    А давайте все его будем хвалить, чтобы его назначили на какую-нибудь большую должность, но только подальше от нас!

    Гость
    7 окт 2019 в 19:51

    Мэр пусть берет на себя ответственность за это .

    Гость
    7 окт 2019 в 21:14

    Ужасный перекресток!!! Надо поставить светофор!!! В часы ПИК, ни в качестве пешехода не пройти,того и глядишь в асфальт закатают, ни за рулём не проехать... Стоишь и ждёшь пока пешеходы своими телами "заслонят" движение переходя по пешеходнику... А рядом,так на секундочку, находятся несколько детских садов и школ...