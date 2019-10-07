«Светофоры поголовно не работают!»: в центре Ярославля «Вольво» сбил бабушку

Сегодня вечером около 18:00 на пересечении улиц Свердлова и Тургенева сбили женщину. По сообщениям очевидцев, под колёса машины попала старушка.
— Сбили бабушку на «Вольво», — сообщает в группе «Первый Ярославский автопортал» Станислав Денисюк.
— Да там такое творится! Только оттуда! Светофоры поголовно не работают! Ни пройти ни проехать, — возмущается ярославна Мария Дудник.
Очевидцы говорят, что из-за ДТП на улицах Свердлова и Тургенева образовалась большая пробка в обе стороны. Пострадавшей вызвали скорую.
— В 17:50 73-летний водитель «Вольво» сбил пешехода, которого доставили в больницу. Проводится проверка, — сообщили в УМВД по Ярославской области.