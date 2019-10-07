«Светофоры поголовно не работают!»: в центре Ярославля «Вольво» сбил бабушку

Сегодня вечером около 18:00 на пересечении улиц Свердлова и Тургенева сбили женщину. По сообщениям очевидцев, под колёса машины попала старушка.



— Сбили бабушку на «Вольво», — сообщает в группе «Первый Ярославский автопортал» Станислав Денисюк.



— Да там такое творится! Только оттуда! Светофоры поголовно не работают! Ни пройти ни проехать, — возмущается ярославна Мария Дудник.



Очевидцы говорят, что из-за ДТП на улицах Свердлова и Тургенева образовалась большая пробка в обе стороны. Пострадавшей вызвали скорую.

