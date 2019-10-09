На Нефтестрое столкнулись и сгорели четыре машины

Около 00:50 у дома № 13 на улице Нефтяников в Ярославле произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре легковушки — «Пежо-Партнер», «Опель-Корса», «Хёндай-Солярис» и «Фольксваген-Гольф».

После сильного удара один из автомобилей загорелся, огонь перекинулся на вторую повреждённую машину.

— Последствия ликвидировали семь спасателей. Салон одного из автомобилей прогорел почти полностью, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Водители успели выскочить из машин до начала пожара, в ДТП никто не пострадал. Кто является виновником аварии, выясняют в ГИБДД.