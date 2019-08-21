«Мимо её тела каждый день ходили люди»: мама найденной Елены Песковой рассказала о её гибели

Стали известны подробности страшной смерти 27-летней Елены Песковой. Молодая женщина пропала в мае 2017 года. Вчера стало известно, что её нашли мёртвой.
Как нам удалось выяснить, останки женщины нашли в июне этого года. Их направили в бюро-судебно медицинской экспертизы.
— Нет никаких шансов, что это может быть не моя дочь... Я опознала вещи... И потом, у моего ребёнка была вставлена железная спица в спину. По ней я и опознала тело... — рассказала нам мама Елены Наталья.
Женщина говорит: её дочь убили. И она знает, кто это сделал.
— Это приятель моей дочери. Я его тоже знаю. Они в тот день поехали вместе в лес. Недалеко от НПЗ. Сначала было всё нормально, видимо, потом у них что-то произошло... Он догнал её уже на выходе из леса... Сломал челюсть, потом задушил... Его задерживали для допроса, но потом отпустили... И он спокойно гуляет по улицам. Нет доказательств, что он это сделал... — рассказала Наталья.
По её словам, тело дочери даже не закопали. Просто засыпали ветками. И каждый день там ходили люди.
— Действительно, в июне 2019 года в лесополосе в Красноперекопском районе города Ярославля были обнаружены скелетированные останки человека. Следственными органами СК России по Ярославской области проводятся необходимые следственные действия. Для установления личности, причины смерти и давности ее наступления назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Наталья говорит: сейчас она просто хочет похоронить дочь. Но не может этого сделать, пока не закончится экспертиза.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Елены Песковой.