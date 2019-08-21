«Мимо её тела каждый день ходили люди»: мама найденной Елены Песковой рассказала о её гибели

Стали известны подробности страшной смерти 27-летней Елены Песковой. Молодая женщина пропала в мае 2017 года. Вчера стало известно, что её нашли мёртвой.

Как нам удалось выяснить, останки женщины нашли в июне этого года. Их направили в бюро-судебно медицинской экспертизы.

— Нет никаких шансов, что это может быть не моя дочь... Я опознала вещи... И потом, у моего ребёнка была вставлена железная спица в спину. По ней я и опознала тело... — рассказала нам мама Елены Наталья.

Женщина говорит: её дочь убили. И она знает, кто это сделал.