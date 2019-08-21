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Нашли мёртвой девушку
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«Мимо её тела каждый день ходили люди»: мама найденной Елены Песковой рассказала о её гибели

Ярославна пропала два года назад, но обнаружили её только недавно

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Стали известны подробности страшной смерти 27-летней Елены Песковой. Молодая женщина пропала в мае 2017 года. Вчера стало известно, что её нашли мёртвой.

Как нам удалось выяснить, останки женщины нашли в июне этого года. Их направили в бюро-судебно медицинской экспертизы.

— Нет никаких шансов, что это может быть не моя дочь... Я опознала вещи... И потом, у моего ребёнка была вставлена железная спица в спину. По ней я и опознала тело... — рассказала нам мама Елены Наталья.

Женщина говорит: её дочь убили. И она знает, кто это сделал.

— Это приятель моей дочери. Я его тоже знаю. Они в тот день поехали вместе в лес. Недалеко от НПЗ. Сначала было всё нормально, видимо, потом у них что-то произошло... Он догнал её уже на выходе из леса... Сломал челюсть, потом задушил... Его задерживали для допроса, но потом отпустили... И он спокойно гуляет по улицам. Нет доказательств, что он это сделал... — рассказала Наталья.

По её словам, тело дочери даже не закопали. Просто засыпали ветками. И каждый день там ходили люди.

— Действительно, в июне 2019 года в лесополосе в Красноперекопском районе города Ярославля были обнаружены скелетированные останки человека. Следственными органами СК России по Ярославской области проводятся необходимые следственные действия. Для установления личности, причины смерти и давности ее наступления назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Наталья говорит: сейчас она просто хочет похоронить дочь. Но не может этого сделать, пока не закончится экспертиза.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Елены Песковой.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    21 авг 2019 в 12:51

    Это приятель моей дочери. Я его тоже знаю. Они в тот день поехали вместе в лес. Недалеко от НПЗ. Сначала было всё нормально, видимо, потом у них что-то произошло... Он догнал её уже на выходе из леса... Сломал челюсть, потом задушил... Его задерживали для допроса, но потом отпустили... И он спокойно гуляет по улицам. Нет доказательств, что он это сделал... — рассказала Наталья.
    Такое впечатление, что она лично все видела.

    Гость
    21 авг 2019 в 12:43

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