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Выбило глаз петардой

Девушке, которой в квест-комнате выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

Трагедия случилась в Ярославской области в начале года

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Компенсацию от квест-комнаты девушка так и не получила. Лечение тоже оплачивала её мама

Фото: личный архив девушки

Школьнице из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности. В мае Тане (имя изменено. — Прим. ред.) удалили правый глаз и поставили протез. Сейчас девушка ходит в очках, потому что без них она почти ничего не видит. Глаз, который удалось сохранить, видит на минус три диоптрии. До этого происшествия у Тани было идеальное зрение.

— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.

Сегодня Таня вместе с мамой пришла в областную больницу. Для них результат медико-социальной экспертизы стал неожиданным: «Инвалидность не установлена».

— С ними хотела поговорить моя мама, но они её заткнули тем, что она якобы не является моим законным представителем. Поэтому нормального диалога не вышло, — говорит девушка.

Мы отправили запрос в департамент здравоохранения Ярославской области.

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Напомним, петарда попала Тане в глаз сразу после прохождения квеста. Организаторы устроили салют на улице. Таня вместе с друзьями нашла ключ, который открывал окно в комнате. Подростков не предупредили, что из окна вылезать не надо.

Одна из сотрудниц квест-комнаты рассказала нам, что кричала детям, что нужно оставаться в помещении, но они её не слышали.

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КОММЕНТАРИИ (5)

ввп
16 июл 2019 в 13:18

главное чтоб российский чиновник был сыт и доволен, слава путину!

Злой
16 июл 2019 в 13:16

В нашей чудесной стране отсутствие парного органа не является инвалидностью! Привыкайте

Гость
16 июл 2019 в 14:04

За деньги пол страны имеют инвалидность а бесплатно они уже не могут дать.