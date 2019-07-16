Девушке, которой в квест-комнате выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

Компенсацию от квест-комнаты девушка так и не получила. Лечение тоже оплачивала её мама
Фото: личный архив девушки
Школьнице из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности. В мае Тане (имя изменено. — Прим. ред.) удалили правый глаз и поставили протез. Сейчас девушка ходит в очках, потому что без них она почти ничего не видит. Глаз, который удалось сохранить, видит на минус три диоптрии. До этого происшествия у Тани было идеальное зрение.
— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.
Сегодня Таня вместе с мамой пришла в областную больницу. Для них результат медико-социальной экспертизы стал неожиданным: «Инвалидность не установлена».
— С ними хотела поговорить моя мама, но они её заткнули тем, что она якобы не является моим законным представителем. Поэтому нормального диалога не вышло, — говорит девушка.
Мы отправили запрос в департамент здравоохранения Ярославской области.
Напомним, петарда попала Тане в глаз сразу после прохождения квеста. Организаторы устроили салют на улице. Таня вместе с друзьями нашла ключ, который открывал окно в комнате. Подростков не предупредили, что из окна вылезать не надо.
Одна из сотрудниц квест-комнаты рассказала нам, что кричала детям, что нужно оставаться в помещении, но они её не слышали.