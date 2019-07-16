Девушке, которой в квест-комнате выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

Школьнице из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности. В мае Тане (имя изменено. — Прим. ред.) удалили правый глаз и поставили протез. Сейчас девушка ходит в очках, потому что без них она почти ничего не видит. Глаз, который удалось сохранить, видит на минус три диоптрии. До этого происшествия у Тани было идеальное зрение.



— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.

