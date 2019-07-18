До сих пор спасают машины: в Ярославле во время грозы деревья валились на балконы и парковки

Ночная гроза в Ярославле оставила за собой много последствий. В нескольких районах города ветром повалило деревья во дворах. Массивный тополь упал на припаркованный во дворе улицы Балтийской «Рено-Сандеро».

Ещё больше испугались жители дома в Дзержинском районе, кому дерево упало прямо в балкон.

— У машины повреждены крыша и двери с левой стороны. С помощью бензопил спасатели распилили и убрали тополь. Вторым автомобилем, пострадавшим от ветра, оказался «Нива-Шевроле», но там серьезных повреждений не оказалось, дерево упало верхней частью кроны. Спасатели опилили крупные ветки, лежавшие на крыше «Нивы», и убрали их, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.