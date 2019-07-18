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Происшествия

До сих пор спасают машины: в Ярославле во время грозы деревья валились на балконы и парковки

Спасатели даже этим утром продолжают вытаскивать повреждённое имущество из-под завалов

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Дерево во дворе надломилось и упало на припаркованный «Рено»

Фото: ЦГЗ Ярославль 

Ночная гроза в Ярославле оставила за собой много последствий. В нескольких районах города ветром повалило деревья во дворах. Массивный тополь упал на припаркованный во дворе улицы Балтийской «Рено-Сандеро». 

Ещё больше испугались жители дома в Дзержинском районе, кому дерево упало прямо в балкон. 

— У машины повреждены крыша и двери с левой стороны. С помощью бензопил спасатели распилили и убрали тополь. Вторым автомобилем, пострадавшим от ветра, оказался «Нива-Шевроле», но там серьезных повреждений не оказалось, дерево упало верхней частью кроны. Спасатели опилили крупные ветки, лежавшие на крыше «Нивы», и убрали их, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля. 

Дерево завалилось в балконы жилого дома в Брагино&nbsp;

Дерево завалилось в балконы жилого дома в Брагино 

Одно из деревьев упало на проезжую часть на проспекте Фрунзе. В четверг утром не выдержало ещё одно дерево и упало на крышу «Тойоты-Рав-4» на улице Радищева. 

Синоптики предрекают Ярославлю продолжение гроз с мощными ливнями.

Если вы столкнулись со стихией, расскажите об этом на 76@rugion.ru.

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грозаповаленные деревья

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
18 июл 2019 в 12:10

А где те защитники досок, что против того чтоб вырубили лес в городе?