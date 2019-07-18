До сих пор спасают машины: в Ярославле во время грозы деревья валились на балконы и парковки

Дерево во дворе надломилось и упало на припаркованный «Рено»
Фото: ЦГЗ Ярославль
Ночная гроза в Ярославле оставила за собой много последствий. В нескольких районах города ветром повалило деревья во дворах. Массивный тополь упал на припаркованный во дворе улицы Балтийской «Рено-Сандеро».
Ещё больше испугались жители дома в Дзержинском районе, кому дерево упало прямо в балкон.
— У машины повреждены крыша и двери с левой стороны. С помощью бензопил спасатели распилили и убрали тополь. Вторым автомобилем, пострадавшим от ветра, оказался «Нива-Шевроле», но там серьезных повреждений не оказалось, дерево упало верхней частью кроны. Спасатели опилили крупные ветки, лежавшие на крыше «Нивы», и убрали их, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.
Одно из деревьев упало на проезжую часть на проспекте Фрунзе. В четверг утром не выдержало ещё одно дерево и упало на крышу «Тойоты-Рав-4» на улице Радищева.
Синоптики предрекают Ярославлю продолжение гроз с мощными ливнями.