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Лежал обездвиженный и с переломом: в Ярославской области чудом спасли заблудившегося грибника

Умирающего пенсионера случайно заметила ехавшая в электричке женщина

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Мужчина несколько дней провёл в лесу

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Даниловском районе чудом спасли заблудившегося грибника. Пожилой мужчина пошёл в лес за грибами. Родным о своём намерении он не сообщил. Видимо, лес был знаком 82-летнему ярославцу. Но, как оказалось, не стоит полагаться на многолетний опыт. Мужчина заблудился в районе станции Догадцево. Там его заметила женщина, которая в этот момент ехала в электричке.

— Он пояснил полицейским, что, когда пошел за грибами, заблудился, несколько дней находился в лесу, пытался найти дорогу домой. Мужчина, житель Ярославля, в Даниловском районе был на даче. О том, что пошел в лес за грибами, никого в известность не поставил, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пенсионера на носилках вынесли из леса и передали медикам. Состояние ярославца удовлетворительное. У него переломом плеча.

Будьте осторожны и следите за своими престарелыми родственниками. Особенно в сезон грибов, который уже начался. Ярославцы в соцсетях хвастаются урожаем. Тоже так хотите? Тогда смотрите карту грибных мест. А также какая будет погода сейчас и в августе.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Подберезовик
11 июл 2019 в 14:48

Грибы они такие, они мстят!

Оксана
11 июл 2019 в 13:38

Как звать пенсионера?