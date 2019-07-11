Лежал обездвиженный и с переломом: в Ярославской области чудом спасли заблудившегося грибника

В Даниловском районе чудом спасли заблудившегося грибника. Пожилой мужчина пошёл в лес за грибами. Родным о своём намерении он не сообщил. Видимо, лес был знаком 82-летнему ярославцу. Но, как оказалось, не стоит полагаться на многолетний опыт. Мужчина заблудился в районе станции Догадцево. Там его заметила женщина, которая в этот момент ехала в электричке.



— Он пояснил полицейским, что, когда пошел за грибами, заблудился, несколько дней находился в лесу, пытался найти дорогу домой. Мужчина, житель Ярославля, в Даниловском районе был на даче. О том, что пошел в лес за грибами, никого в известность не поставил, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

