5 июля пятница
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Происшествия

Даже не посмотрел, живы ли пострадавшие: ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся

Одна из машин в Ярославской области жёстко приземлилась в кювете

Поделиться

947
Обсудить

Машина вылетела с дороги и жёстко приземлилась набок

Фото: Рустам Халатян

На трассе Гаврилов-Ям — Иваново случилось ДТП, виновник которого скрылся. Авария произошла накануне, 4 июля, около 12:10 на 58-м километре.

Машина «Pontiac Vibe» ехала в сторону Иваново, когда навстречу выскочил «УАЗ-Патриот».

Пострадавшие ищут свидетелей

Пострадавшие ищут свидетелей

— Он нарушал правила движения и обгонял, въезжая в горку. Пытаясь уйти от лобового столкновения, меня занесло на обочину, вследствие чего я не справилась с управлением на мокром асфальте, и моя машина улетела в кювет, — рассказывает женщина-водитель Наталья. — Виновник уехал. К счастью, мы практически не пострадали, только ушибы. В машине, которая ехала за мной, был установлен видеорегистратор, но, к сожалению, номеров УАЗа мы разглядеть не смогли.

Она ехала в машине вместе со своим 15-летним племянником. 

Улетевшая в кювет машина получила значительные повреждения по корпусу. Сейчас пострадавшие ищет свидетелей аварии. Если у вас есть информация, просьба сообщить её по телефону: 8–980–740–78–87.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпищут свидетелей

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)