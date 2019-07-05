Даже не посмотрел, живы ли пострадавшие: ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся

— Он нарушал правила движения и обгонял, въезжая в горку. Пытаясь уйти от лобового столкновения, меня занесло на обочину, вследствие чего я не справилась с управлением на мокром асфальте, и моя машина улетела в кювет, — рассказывает женщина-водитель Наталья. — Виновник уехал. К счастью, мы практически не пострадали, только ушибы. В машине, которая ехала за мной, был установлен видеорегистратор, но, к сожалению, номеров УАЗа мы разглядеть не смогли.

