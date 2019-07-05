Даже не посмотрел, живы ли пострадавшие: ищут свидетелей ДТП, виновник которого скрылся

Машина вылетела с дороги и жёстко приземлилась набок
Фото: Рустам Халатян
На трассе Гаврилов-Ям — Иваново случилось ДТП, виновник которого скрылся. Авария произошла накануне, 4 июля, около 12:10 на 58-м километре.
Машина «Pontiac Vibe» ехала в сторону Иваново, когда навстречу выскочил «УАЗ-Патриот».
— Он нарушал правила движения и обгонял, въезжая в горку. Пытаясь уйти от лобового столкновения, меня занесло на обочину, вследствие чего я не справилась с управлением на мокром асфальте, и моя машина улетела в кювет, — рассказывает женщина-водитель Наталья. — Виновник уехал. К счастью, мы практически не пострадали, только ушибы. В машине, которая ехала за мной, был установлен видеорегистратор, но, к сожалению, номеров УАЗа мы разглядеть не смогли.
Она ехала в машине вместе со своим 15-летним племянником.
Улетевшая в кювет машина получила значительные повреждения по корпусу. Сейчас пострадавшие ищет свидетелей аварии. Если у вас есть информация, просьба сообщить её по телефону: 8–980–740–78–87.