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Не справился с управлением: в ДТП в Ярославской области пострадал ребёнок

Машина вылетела в кювет

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В машине был водитель и два пассажира

Фото: ГУ МЧС по ЯО

В Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал ребёнок.

29 июня в 20.00 в Переславле-Залесском возле деревни Соловеново автомобиль «Субару-Форестер» вылетел в кювет. За рулём автомобиля сидел 62-летний мужчина.

— Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате ДТП пострадали водитель, 58-летний пассажир и 13-летняя девочка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Двоих мужчин госпитализировали. У девочки врачи диагностировали перелом носа. Её отпустили домой.

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