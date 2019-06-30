Не справился с управлением: в ДТП в Ярославской области пострадал ребёнок

19 апреля 2019

Собираем альбом "Письма с фронта"!

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!