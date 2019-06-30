Не справился с управлением: в ДТП в Ярославской области пострадал ребёнок

В машине был водитель и два пассажира
Фото: ГУ МЧС по ЯО
В Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал ребёнок.
29 июня в 20.00 в Переславле-Залесском возле деревни Соловеново автомобиль «Субару-Форестер» вылетел в кювет. За рулём автомобиля сидел 62-летний мужчина.
— Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате ДТП пострадали водитель, 58-летний пассажир и 13-летняя девочка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Двоих мужчин госпитализировали. У девочки врачи диагностировали перелом носа. Её отпустили домой.