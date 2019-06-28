Пропавшего в Ярославской области мужчину нашли мёртвым возле научного посёлка

Три дня в Ярославской области искали 67-летнего Николая Шарапова из посёлка Борок Некоузского района. Он ушёл из дома утром 25 июня. Видимо, собирался сходить по грибы — взял с собой велосипед и ведро. Домой он так и не вернулся.



— Его тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий сегодня в лесополосе в двух километрах от Борка, — сообщили в Мышкинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Ярославской области. — Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, выполняются необходимые проверочные мероприятия. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.