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Происшествия

Пропавшего в Ярославской области мужчину нашли мёртвым возле научного посёлка

В Следственном комитете сообщили детали случившегося

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Тело 67-летнего Николая Шарапова нашли в лесополосе волонтёры поисково-спасательного отряда

Фото: Михаил Контуев, ПСО «Лиза Алерт»

Три дня в Ярославской области искали 67-летнего Николая Шарапова из посёлка Борок Некоузского района. Он ушёл из дома утром 25 июня. Видимо, собирался сходить по грибы — взял с собой велосипед и ведро. Домой он так и не вернулся.

— Его тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий сегодня в лесополосе в двух километрах от Борка, — сообщили в Мышкинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Ярославской области. — Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, выполняются необходимые проверочные мероприятия. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Накануне в Ярославской области произошла ещё одна трагедия. Тело 23-летнего парня обнаружили на территории пруда, расположенного в садоводческом товариществе «Восход-1» в Тутаевском районе. Ранее мы сообщали подробности этой истории.

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