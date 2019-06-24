«Это ночь переосмысления»: светская львица из Ярославля попала в серьёзное ДТП в Москве

Светская львица из Ярославля Юлиана Самохвалова угодила в больницу. Девушка призналась, что попала в ДТП в ночь на 22 июня. Травмы Юлианы настолько серьёзные, что на сегодня у неё запланирована операция. Два дня Юлиана лежала под капельницей. Девушка призналась, что после этой беды осталась в полном одиночестве.

— Эту ночь я запомню, как ночь переосмыслений (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — пишет Юлиана в своём Instagram. — Обидно за себя, что за 25 лет у меня нет в жизни ни одного человека, кто бы просто был рядом и подал стакан воды. Дай мне сил, Всевышний, пережить этот ад, свою беспомощность и начать жизнь с нового листа... Я нахожусь в больнице в шоковом состоянии, не имея никакой поддержки от тех, кому я всегда дарила свою заботу, время, поддержку и любовь.