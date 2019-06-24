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Происшествия

«Это ночь переосмысления»: светская львица из Ярославля попала в серьёзное ДТП в Москве

После происшествия друзья бросили Юлиану Самохвалову в одиночестве

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Девушка страдает от одиночества в больнице

Фото: sweetie_juliana

Светская львица из Ярославля Юлиана Самохвалова угодила в больницу. Девушка призналась, что попала в ДТП в ночь на 22 июня. Травмы Юлианы настолько серьёзные, что на сегодня у неё запланирована операция. Два дня Юлиана лежала под капельницей. Девушка призналась, что после этой беды осталась в полном одиночестве.

— Эту ночь я запомню, как ночь переосмыслений (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — пишет Юлиана в своём Instagram. — Обидно за себя, что за 25 лет у меня нет в жизни ни одного человека, кто бы просто был рядом и подал стакан воды. Дай мне сил, Всевышний, пережить этот ад, свою беспомощность и начать жизнь с нового листа... Я нахожусь в больнице в шоковом состоянии, не имея никакой поддержки от тех, кому я всегда дарила свою заботу, время, поддержку и любовь.

Подписчики Юлианы как могли пытались утешить брошенную в одиночестве Юлиану.

— Эта ситуация откроет истинные лица друзей. Скорейшего выздоровления! Добра и мира тебе, ты красотка и внешне, и внутренне, — пишет пользователь с ником zhe1456.

Но нашлись и те, кто позлорадствовал.

— Зато строят из себя!.. Вот вам из результат вашей пустой жизни. Вместо того, чтобы губы качать и клубы снимать, надо было семью строить, которая вас по жизни будет поддерживать, — написала Юлиане девушка с ником alexa.ndra.ast.

Однако видно, что Юлиана не унывает. Сразу после фото с больничной койки светская львица выложила гламурное фото, которое подписала: «Чем сложнее даётся испытание, тем ярче и стремительнее взлёт после него».

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
24 июн 2019 в 12:27

Новость дня!

Злой
24 июн 2019 в 12:18

У Алибасова пиариться научилась

Гость
24 июн 2019 в 11:45

Больше новостей нет,....только для таких надо держать корреспондента "горячих новостей"